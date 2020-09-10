شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبري: تقدمت بـ3212 بلاغًا ضد فنانين وسياسيين ورجال أعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف سمير صبري، المحامي بالنقض، إنه تقدم ببلاغات للنائب العام ضد فنانين وسياسيين ورجال أعمال يصل عددها إلى 3212 بلاغًا وكان آخر بلاغ تقدم به ضد شخصية سياسية معروفة أمس.

وأضاف «صبري»، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج «يومين وبس»، المذاع على قناة «المحور»، أنه يتقدم ببلاغات ضد المشاهير والفنانين والسياسيين إذا تعارض الفعل الذي ارتكبه مع الثوابت والقيم والعادات التي تربينا عليها يكون كارثة وعواقبه وخيمة وكبيرة على المجتمع ككل، لأنه بمثابة قدوة للكثير ولا يصح فعله.

وعن اتهامه بأنه يبحث عن الشهرة، أشار سمير صبري إلى أن من يبحث عن الشهرة هو الإنسان الناجح، بينما ما يتم شهرته هو الفاشل، لافتًا إلى الفنانين ورجال الأعمال والسياسيين يبحثون عن الشهرة لأنهم ناجحون.