شكرا لقرائتكم خبر عن لمخالفته تعليمات الوزارة في الإجراءات الاحترازية.. إلغاء تصريح خطيب مكافأة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر فضيلة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف اليوم الخميس إلغاء تصريح خطابة أحمد هاشم عبدالواحد خطيب مكافأة بمديرية أوقاف الفيوم ومنعه من صعود المنبر ومن أداء الدروس بأي من المساجد على مستوى الجمهورية .

جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الفيوم نظرًا لمخالفته لتعليمات الوزارة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة التباعد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الفيوم على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدا على منعه .

وتحذر وزارة الأوقاف من مخالفة تعليماتها بشأن خطبة الجمعة أو الإجراءات الاحترازية أو عدم مراعاة إجراءات التباعد .