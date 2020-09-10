شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للتأمين تؤكد استخراج كارت ميزة لأصحاب المعاشات مجاناً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء جمال عوض ، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن جميع كروت "ميزه " لأصحاب المعاشات يتم استخراجها مجاناً بدون أية رسوم إدارية ، موضحا أن هذا التوجه يهدف استكمال خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين ، حيث قامت الهيئة بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات في القطاع المصرفي من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التي تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدي أو الالكتروني و سداد كافة الإستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الإستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يقوم البنك بتقديمها بما في ذلك الحصول علي عائد علي رصيد الحساب .
وأوضح اللواء جمال عوض ، أن هناك فترة زمنية ما بين 6 الي 8 شهور سيتم تحويل كافة استحقاقات أصحاب المعاشات ممن يقومون بالصرف من منافذ الهيئة و البريد و البالغ عددهم ما يقارب 6.5 مليون مواطن إلي الصرف عن طريق كارت ميزة تدريجياً حيث تم تحويل ما يقارب من النصف مليون مواطن خلال الشهر الجارى .
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