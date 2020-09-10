شكرا لقرائتكم خبر عن خطة وزارتى الصحة والتعليم لتأمين طلاب 60 ألف مدرسة في الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر، غدا الجمعة، عددا من القضايا والملفات المهمة، منها خطة وزارتى التربية والتعليم لتأمين طلاب 60 ألف مدرسة، مع بداية انطلاق العام الدراسى الجديد، إضافة إلى التسهيلات الجديدة المقدمة من الحكومة فى التصالح بمخالفات البناء.



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