شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يناقش مع قيادات هيئة السكك الحديدية الارتقاء بسلوك العاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليوم الخميس، الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، حيث ناقش الوزير فى بداية الاجتماع أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير، مثل رؤساء ومشرفى القطارات وصرافى التذاكر وخدمة العملاء، وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة، حيث اطلع على الإجراءات التى تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور، وكذلك البرامج التدريبية التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الخبراء المتخصصين فى هذا المجال من أساتذة الجامعات.

ووجه الوزير بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة فى هذا المجال بالاشتراك مع الهيئة فى تدريب العاملين، إلى جانب التدريب الحالى فى معهد وردان، ومراكز التدريب الأخرى بالهيئة، ومواقع العمل على أن تشتمل تلك الدورات تدريبات فى السلوكيات بالإضافة إلى التدريب الفني.

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وشدد الوزير على أن يكون شرط الحصول على رخصة التشغيل أن يجتاز العامل كافة الاختبارات النفسية والسلوكية بالإضافة إلى التأهيل الفنى كشرط للتشغيل على القطارات، مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب فى مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أولى اهتمامات كافة العاملين بالسكة الحديد.

وتابع الوزير عددا من المشروعات الجارى تنفيذها لتطوير مرفق السكك الحديدية، مثل موقف المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار سكة حديد بتمويل مقدم من البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية EBRD بقيمة تقديرية 290 مليون يورو لدعم قوة الجر بالسكة الحديد، مشيرًا إلى أن خطة الوزارة تشمل التعاقد على 260 جرارا جديدا وتحديث وإعادة تأهيل وإصلاح 172 جرارا من الأسطول الحالى مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال تتمثل فى (110 جرار جديد من جنرال إلكتريك وإعادة تأهيل 81 جرار جنرال إليكتريك وعقد دعم فنى لمدة 15 عاماً يشمل قطع الغيار، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد 50 جرارا جديدا مع شركة PRL الأمريكية، وتحديث 50 جرارا من الأسطول الحالي، وعمل عمرة جسيمة لـ41 جرار أخرى من الأسطول الحالى، بالإضافة إلى عقد صيانة طويل الأجل لمدة 15 سنة خاص بـ141 جرارا.

واستعرض وزيرالنقل، موقف المناقصة الخاصة بتوريد 160 عربة بضائع قلاب بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة فى مصنع سيماف خاصة مع اهتمام الوزاؤة بتعظيم الاستفادة من نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لزيادة موارد الهيئة المالية وتخفيف الاحمال على الطرق بالاضافة الى متابعة آخر المستجدات الخاصة بمشروع تركيب بوابات التذاكر فى عدد 4 محطات رئيسية كمرحلة أولى وهى (القاهرة / الجيزة / الإسكندرية / سيدى جابر) والموقف الخاص بالتعاقد على 6 قطارات نوم جديدة ووجه الوزير بسرعة إنهاء الدراسات الفنية المطلوبة لهذه المشروعات تمهيدا للتعاقد مع أفضل الشركات المتقدمة لتنفيذها لاستمرا التحسن فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.