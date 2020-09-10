شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. رمضان عبد الرازق يؤكد فكر الإرهابيين أحادى ولديهم استعلاء إيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامى، إن الفكر الإرهابى، يقرأ فى اتجاه واحد لأمير الجماعة أو أعلم أهل الأرض فى الحديث، لافتًا إلى أنهم يغلقون كل أمورهم على جماعته فقط حتى يبيعوا الوطن، من أجل مصالحهم.

وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "الجماعة الإرهابية مثل بنى إسرائيل لأنهم لا يرون إلا أنفسهم ولديهم كارثة أخرى هى الاستعلاء بالإيمان على غيرهم".

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كان "الجندى"، قد قال إن الدين الإسلام لا يقف ضد مصلحة الإنسان مطلقًا، بل يعمل على تسهيل الأمور له، وتسخير كل شىء من أجل تحقيق المنفعة للناس، وتابع: "ولكن بعض الناس استخدموا الدين لتعطيل مصالح الناس".

وتساءل "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، قائلاً: "أى حاجة فى مصلحة الإنسان يا ترى الدين ضدها ولا لأ؟ "، مضيفاً: "عدد مصالح الناس المتعطلة بسبب أوصياء الدين وأصحاب الخطاب الدينى الحقيقة كثيرة جداً".