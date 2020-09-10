شكرا لقرائتكم خبر عن توابيت مغلقة منذ 2500 عام.. السياحة تطلق فيلم ترويجى عن كشف أثرى جديد بسقارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة السياحة والآثار، أول فيلم ترويجى للإعلان عن الكشف الأثرى الجديد بمنطقة آثار سقارة، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة فى الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا خشبيا ملونا ومرصوصة بعضها فوق البعض، ومغلقة منذ أكثر من 2500 عام.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم بث عدد من الأفلام الترويجية الأخرى الخاصة بذلك الكشف، وذلك لحين الإعلان عن كافة تفاصيله قريبا.
وكان الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قد تفقد برفقة الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتى أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، حيث يبلغ عمق البئر حوالى 11 مترا، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.
وحرص الدكتور خالد العنانى على النزول إلى قاع البئر مع الدكتور مصطفى وزيرى لتفقد الكشف، تمهيداً للإعلان عنه قريبا فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل فى ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.
وتشير الدراسات المبدئية، إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر، والتى تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها على عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالى، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.
كانت هذه تفاصيل خبر توابيت مغلقة منذ 2500 عام.. السياحة تطلق فيلم ترويجى عن كشف أثرى جديد بسقارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.