شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة حياة كريمة تطلق "طاقة نور لبكرة" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير لمرضى العيون بجزيرة الشندويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالا لمبادرة رد الجميل أطلقت مؤسسة حياة كريمة "طاقة نور لبكرة"، وهي قافلة طبية لعالج مرضى العيون بالمجان وذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، حيث يصل قطار القافلة إلى قرية جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج غداً الجمعة، وذلك بتوفير فرق طبية على أعلى مستوى لتقديم خدمات الكشف المجاني على المواطنين، وصرف الأدوية ومتابعة الحالات الطبية اللازمة على مدار أسابيع حتى التأكد من الانتهاء من علاجها وعمل النظارات الطبية وإجراء كافة عمليات وجراحات العيون للأهالي بالمجان، يأتي ذلك في اطار بروتوكول التعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة صناع الخير لاستكمال دعم محافظات مصر الأكثر احتياجا وتلبية نداء أهالينا في صعيد مصر.

ومؤسسة حياة كريمة هي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف إلى التدخل الإنساني لتنمية وتكريم الإنسان المصري وحفظ كرامته وحقه في العيش الكريم، وتضم المؤسسة شباب متطوع من أجل إحداث تغيير ملموس في حياة من هم أكثر احتياجا وذلك بتكريس كافة المجهودات في العمل الخيري والتنموي واستخدام القدرات الاستخدام الأمثل.

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وتعتبر مؤسسة "حياة كريمة" الذراع المجتمعي لشباب البرنامج الرئاسي، ويأتي ذلك في إطار تطبيقهم لمفهوم المشاركة المجتمعية، وإدراكهم للدور المنوط بهم في خدمة وطنهم، وكنوع من رد الجميل للشعب المصري، وقد كان شباب البرنامج الرئاسي الذراع المنفذة لمبادرة "رد الجميل" وذلك من خلال غرفة عمليات "حياة كريمة" لتنفيذ المبادرة من خلال شباب البرنامج في محافظات الجمهورية، وذلك حين أتيح لشباب البرنامج الرئاسي عرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة" في المؤتمر الوطني السابع للشباب.

ومن ضمن أهداف المؤسسة توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وإحياء قيم المشاركة المجتمعية، والتركيز على بناء المواطن المصرى، والتصدى للفقر متعدد الأبعاد، كما تسعى المؤسسة لتقديم العديد من الخدمات منها المساعدات الإنسانية والخدمات الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية للقرى الأكثر احتياجاً والاستثمار في أفراد المجتمع وتقديم الدعم الاجتماعي وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات وتجهيز فتيات الأيتام، وكذلك المساعدة في إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين، وتهيئة فرص العمل والبناء، وخلق فرص لتنمية المواهب علي مستوي المحافظات، ومن ضمن أهدافها أيضا تعليم ورعاية الأطفال والأيتام وتوعية الفئات المستهدفة، لتأهيل وتدريب ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتدريب الشباب والمرأة المعيلة على حرف منتجة، كما تهدف المؤسسة للقيام بأنشطة من أجل حماية البيئة والحفاظ عليها.