شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السكة الحديد: نحترم جميع الركاب وإحالة المتسببن للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق أن جميع العاملين بهيئة السكة الحديد يقدرون جميع الركاب ويعملون على راحة وأمان الركاب .

وأضاف رئيس النقابة أن تعليمات السكة الحديد صريحة وعلى جميع الركاب أيضا إحترام تنفيذ هذه التعليمات وأن نكون جميعا عاملين وركاب يدا واحده ومتعاونين من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة من هذا المرفق الحيوي .

وأوضح أن كل مجال من مجالات العمل وارد أن يكون به مخالفات فردية بسيطه كما توجد مخالفات أيضا من جمهور الركاب .

ولفت إلى أن ما حدث في واقعة قطار 948 المنصورة القاهرة هو سلوك فردي لا يجب أن نعممه على جميع العاملين بالهيئة الذين يواصلون الليل بالنهار في العمل لخدمة وراحة جمهور ركاب السكة الحديد .

أكد رئيس النقابة على أن إحترام المواطن داخل القطارات حق واجب ونعمل جميعا على ذلك الحق وأننا نقدر الجميع عامة ونقدر أبطال مصر ودرعها الواقي من أبناء القوات المسلحة والشرطة المصرية .

وأشار إلى أنه تم تحويل المسئولين للتحقيق الذي سوف نعلن نتائجه فور الانتهاء منه حتى يحصل كل ذي حق على حقه.

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