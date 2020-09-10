شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الوادي الجديد: تنسيق مع الصحة لبدء العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد أنه تم عقد لقاء مع مدير الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور مسئولى الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وإدارة البيئة والسكان بالمديرية .

وقال أن ذلك في إطار الإستعداد للعام الدراسي الجديد وتفعيل كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض المعدية والحد من إنتشارها، وبحضور مسئولى الصحة المدرسية بوزارة الصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى .

واوضح ان قطاع تعليم المحافظة وضع خطة العمل للاستعداد الكامل لإنطلاق العام الدراسى الجديد، بما يضمن تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية داخل جميع المنشآت التعليمية وتطبيق التباعد والمسافات داخل الحجرات الدراسية ورفع الوعى الصحى لدى المجتمع المدرسى وتحقيق كافة إجراءات الأمن والسلامة للحفاظ على صحة الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمى .