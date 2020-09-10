شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات رادعة.. «النقل» تعلن نتائج التحقيقات بواقعة تجاوز كمسارية قطار بحق مجند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها، مساء اليوم، انتهاء التحقيق الفوري الذي وجه به الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن قيام كمسارية قطار رقم 948 المنصورة / القاهرة بالتجاوز في حق أحد أفراد القوات المسلحة من ركاب القطار.

حيث أشار بيان الوزارة إلى أنه تم التحقيق مع الكمسارية بمعرفة الشؤون القانونية بهيئة السكك الحديدية، وجاءت نتائج التحقيقات وفقًا للائحة نظام العاملين بالهيئة، كالتالي:

1- تمت مجازاة السيد/ عادل فاروق عبدالهادي – رئيس القطار بخصم أجر 50 يوماً (خمسين يوماً) من راتبه لما بدر منه تجاه الركاب وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية والمنصوص عليها بقرارات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

2. تمت مجازاة السيد عادل صلاح عبدالمنعم، مشرف القطار، بخصم أجر 15 يوما من راتبه لعدم تنفيذه تعليمات الهيئة في هذه الواقعة وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة بارتداء الكمامة الطبية المنصوص عليها بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء.

3. صدرت تعليمات باستبعاد المذكورين عن العمل بقطارات الركاب وتشغيلهم بقطارات نقل البضائع.

4. كما تم تحرير محضر شرطة لهم لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية وتطبيق قرار الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء عليهم بالغرامة 4000 جنيه.

5. بفحص بيان الحالة الوظيفية للمذكورين، تبين سلبية آخر تحليل للمواد المخدرة في مارس 2020 وقد تم تحويل المذكورين اليوم الخميس 10/9/2020 بعد حدوث الواقعة للكشف الطبي مخدرات والكشف الطبي النفسي.

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وأكد البيان احترام وزارة النقل وكل العاملين بها لرجال القوات المسلحة الباسلة الذين نذروا أنفسهم فداءً لوطنهم وشعب مصر العظيم.