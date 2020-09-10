شكرا لقرائتكم خبر عن بطلة قطار واقعة المنصورة: وزير الدفاع كلمني وشكرني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السيدة صفية إبراهيم أبوالعزم، بطلة واقعة قطار المنصورة، إن ما فعلته مع المجند بقطار المنصورة أبسط شيء ممكن تقديمه، لافتة إلى أن الكمساري تحدث بأسلوب غير لائق مع المجند وصمم على إخراجه من القطار، لعدم امتلاكه تذكرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لنشرة أخبار TeN، المذاعة عبر شاشة «TeN»، مساء الخميس، أنها تلقت مكالمة هاتفية من الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، متابعة: «شكرني وقالي جزاك الله كل خير، وموقفك دليل على أصالة معدنك».

ولفتت إلى أنها أخبرت وزير الدفاع بأن ما فعلته لا يمثل إلا جزءًا بسيطًا مما تقوم به القوات المسلحة المصرية، مضيفة: «القوات المسلحة كبيرهم وصغيرهم على دماغنا وإحنا في أمان بسببهم».

وأشارت إلى أنها لم تتوقع أن تنتشر الواقعة بهذا الحجم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أقدمت على ما قامت به لوجه الله، وردًا لاعتبار المجند وكرامته.

وكانت وزارة النقل أصدرت بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة-القاهرة يوم 9/9/2020.

وأكدت وزارة النقل اعتذار وزير النقل وجميع العاملين في الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز في حق أحد ركاب القطار، مشددة على احترامها واحترام كافة العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

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