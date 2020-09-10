«الأوقاف» تتسلم أربعة مساجد جديدة ببشاير الخير (3) بمحافظة الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلمت مديرية أوقاف الإسكندرية اليوم الخميس عدد أربعة مساجد جديدة ببشاير الخير (3) ، والمساجد هي: مسجد الشهيد بسيوني السليماني بسيوني ، مسجد الشهيد العميد إلهامي عبد المنعم ، مسجد محمود منتصر ، مسجد الحق المبين . والمساجد الأربعة موقعها بشاير الخير (3) . تصوير آخرون تصوير آخرون تصوير آخرون الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

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