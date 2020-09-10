شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لاستكمال الأعمال والتشغيل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، المنطقة الاستثمارية التي تم إنشاؤها بعزبة نجيب التابعة لمدينة بنها، والتي تقع على مساحة ٤٦ فدان على الطريق الدائري الإقليمي الجديد، والتي سيتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لشباب القليوبية .

رافق المحافظ اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظه والمهندس علي ابوعقيل السكرتير العام المساعد والمهندس علي عبد الستار رئيس مجلس مدينه بنها، وأحمد منصور مدير المنطقة الاستثمارية ببنها.

وخلال الزيارة شدد المحافظ، على دفع الأعمال وسرعة الأداء حيث ابدى بعض الملاحظات بالنسبة لاستكمال توصيل المرافق بالنسبه للاند اسكيب بخارج المنطقه الاستثماريه.

كما وجه بسرعه الانتهاء من تركيب البلدورات، وزراعه اشجار ونخيل ومسطحات خضراء علي مساحه 15الف متر وعمل شبكه ري بها، كما وجه بسرعة الانتهاء منها لتسليم المنطقة في أقرب وقت لإتاحة الفرص أمام شباب المحافظة و فتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب تسهم في تحسن الوضع المادي والاستثماري للمحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال وتشغيلها في اقرب وقت لفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال وتشغيلها في اقرب وقت لفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب

محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الاستثمارية ببنها لمتابعة استكمال الأعمال وتشغيلها في اقرب وقت لفتح مجالات عمل ووظائف حرة للشباب