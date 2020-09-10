شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا يوافق على النزول بالحد الأدنى للقبول في الثانوي العام درجتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الخميس، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 255 درجة إلى 253 درجة للعام الدراسي 2020 / 2021، وذلك بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية.

وأوضح المحافظ في بيان، الخميس، أن تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام جاء استجابةً لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق لجميع الطلاب في العام الدراسي الجديد، وإحراز المراكز الأولى في المراحل التعليمية المختلفة.