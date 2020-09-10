الوطنية للإعلام: وفرنا كل الإمكانيات للوطنية للانتخابات لإعلان جدول انتخابات النواب

شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: وفرنا كل الإمكانيات للوطنية للانتخابات لإعلان جدول انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استضافت، اليوم الخميس، الهيئة الوطنية للإعلام، المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين وإعلان تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، حيث أعلنت عن مواعيد فتح باب الترشح والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين.
وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد وجه القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام بتوفير كل الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل المؤتمر وتجهيز قاعة الاجتماعات بالدور السابع.
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