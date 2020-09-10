شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للإعلام: وفرنا كل الإمكانيات للوطنية للانتخابات لإعلان جدول انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت، اليوم الخميس، الهيئة الوطنية للإعلام، المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين وإعلان تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لانتخابات مجلس النواب لعام ٢٠٢٠، حيث أعلنت عن مواعيد فتح باب الترشح والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين.

وكان حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قد وجه القطاعات المعنية بالوطنية للإعلام بتوفير كل الإمكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل والاستعداد بشكل جيد لنقل المؤتمر وتجهيز قاعة الاجتماعات بالدور السابع.