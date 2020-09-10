شكرا لقرائتكم خبر عن الوزير: اختبارات نفسية وسلوكية ضمن التأهيل الفني كشرط للتشغيل على القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

وناقش الوزير، في بداية الاجتماع، أهمية الارتقاء بسلوك العاملين بهيئة السكك الحديدية وخاصة المتعاملين مع الجماهير، مثل رؤساء ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر وخدمة العملاء وكيفية تطوير وتنمية قطاع الموارد البشرية بالهيئة، حيث اطلع على الإجراءات التي تتخذها الهيئة والبرامج التدريبية الخاصة بالقياسات النفسية والسلوكية للعاملين المتعاملين مع الجمهور.

وكذلك البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جهاز العمل النفسي بالقوات المسلحة والخبراء المتخصصين في هذا المجال من أساتذة الجامعات.

ووجه الوزير بضرورة التعاقد مع معاهد تدريب وجامعات متخصصة في هذا المجال بالاشتراك مع الهيئة في تدريب العاملين، إلى جانب التدريب الحالي في معهد وردان ومراكز التدريب الأخرى بالهيئة ومواقع العمل على أن تشتمل تلك الدورات تدريبات في السلوكيات بالإضافة إلى التدريب الفني.

وشدد الفريق كامل الوزير على أن يكون شرط الحصول على رخصة التشغيل أن يجتاز العامل كل الاختبارات النفسية والسلوكية.

بالإضافة إلى التأهيل الفني كشرط للتشغيل على القطارات مع ضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على خطوط السكك الحديدية أول اهتمامات كل العاملين بالسكة الحديد.

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