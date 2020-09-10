شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظات المرحلة الأولى والثانية في انتخابات مجلس النواب (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فتح بابا الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة اعتبارا من الخميس 17 سبتمبر 2020 حتى السبت 26 سبتمبر 2020 الجاري، مؤكدًا أنه من يرغب في الترشح بأن يبدأ إجراءات الكشف الطبي وأن يستوفو كافة المستندات اللازمة للترشح.

وأضاف في مؤتمر صحفي، الخميس، أنه بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج فقد تم التنسيق مع وزارة الخارجية وقررت الهيئة بأن يتولى المصريون بالخارج التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة من الأحد 27 سبتمبر إلى يوم السبت 10 أكتوبر، وطباعة أوراق الاقتراع يومي 19 و20 أكتوبر للمرحلة الأولى ويومي 2 و3 نوفمبر للمرحلة الثانية.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى للمصريين بالخارج ستجرى أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل من التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي لكل دولة، وداخل مصر أيام 24 و25 في أكتوبر المقبل، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر.

كما تجرى انتخابات الإعادة بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمير 2020، والإعادة بالداخل أيام 23 و24 نوفمبر 2020، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل.

أما انتخابات المرحلة الثانية فستجرى في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وستجرى في الداخل أيام 7 و8 نوفمبر المقبل، وإعلان النتيجة في موعد أقصاه 15 نوفمبر، وإجراء انتخابات الإعادة في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وستجرى في الداخل أيام 7 و8 ديسمبر.

كما أعلن المستشار لاشين إبراهيم عن أن الموعد النهائي للإعلان عن النتائج النهائية يوم 14 ديسمبر 2020.

وجاءت محافظات المرحلة الأولى والثانية كالتالي:

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