شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الفيوم: مجلس الوزراء وافق على إنشاء كلية علاج طبيعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، إن مجلس الوزراء المصري وافق بجلسته (108) المنعقدة الأربعاء على إنشاء كلية العلاج الطبيعي بجامعة الفيوم. وأكد «شديد» أن ذلك يأتي تلبيةً لرغبة مجلس جامعة الفيوم الموقر في استكمال المنظومة الطبية بالجامعة وتلبية لرغبة أهالي محافظة الفيوم نظرا للنقص الشديد في هذا التخصص. وتقدم رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لكل من أسهم ودعم مسيرة إنشاء الكلية وحتى إصدار قرار البدء. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,403

تعافي 80,689

وفيات 5,577

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس جامعة الفيوم: مجلس الوزراء وافق على إنشاء كلية علاج طبيعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.