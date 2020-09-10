شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 70 مليون جنيه.. إنشاء وتجديد 79 مسجدًا في شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تهتم الدولة بجميع مؤسساتها وخاصة وزارة الأوقاف بإنشاء وتجديد وعمارة المساجد في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الشيخ محمد يونس، مدير عام مديرية الأوقاف بشمال سيناء، في بيان، الخميس، إن تم إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة وترميم 79 مسجدًا بشمال سيناء خلال الفترة من عام 2013 حتى اليوم«فترة تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في البلاد» بتكاليف بلغت 70 مليون جنيه.

وأضاف يونس أنه خلال تلك الفترة جرى إنشاء وإحلال وتجديد عدد 24 مسجدا على مستوى مختلف مراكز ومدن المحافظة تكلفت 69 مليونا و306 آلاف و693 جنيهًا، بخلاف ما تم صرفه من صندوق عمارة المساجد كإعانات خلال العام الماضي فقط، وتقدر بمبلغ 600 ألف جنيه، بجانب صيانة وترميم 54 مسجدًا على مستوى المحافظة بتكاليف بلغت 11 مليونا و515 ألفًا و101 جنيه.

وأشار يونس إلى أنه من المقرر افتتاح 4 مساجد بمدينة العريش و3 مساجد أخرى في مدينة بئر العبد، وذلك بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر الشهر المقبل، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.