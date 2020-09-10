شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالتخطيط العمرانى يكشف فائدة التصدى لمخالفات البناء وأهميته للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمرانى، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، كان يردد أثناء حديثه عن مخالفات البناء كلمة "أهالينا"، وهو أمر شديد الأهمية يكشف أن إزالة المخالفات أمر فى صالح المواطن، وأن الدولة من المستحيل أن ترمى أبناءها فى الشارع، مشيرا إلى أن الحكومة تعنى خلال تلك الخطوة أنها لن تقوم بإزالة بناء يسكنه أسر أو مواطنين.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" الذى يذاع على قناة اكسترا نيوز، أن هناك خطورة كبيرة من البناء على الأراضى الزراعية، حيث فقدت مصر آلاف الأفدنة من عام 2011، وتسبب ذلك فى توقف عجلة الإنتاج الزراعى وتعطيلها، والتصدى للبناء المخالف هو أمر ضرورى من أجل الحفاظ على الدولة وبناء دولة قوية.

وأوضح أن وظيفة "الكحول" ظهرت فى أعقاب الانفلات الأمنى الذى حدث فى عام 2011 والفترة التى جاءت بعده، وهى تزيل المسؤولية القانونية من المخالف الرئيسى سواء كان صاحب العقار أو الأرض، موضحا أن الدولة أعطت الفرصة للمواطن المخالف أن يدفع جزء من الأموال الخاصة بالتصالح مع الدولة على المخالفة، وسيحصل على وصول المرافق بطريقة آمنة، كما أن القيمة التسويقية للعقار سترتفع.