شكرا لقرائتكم خبر عن القرآن الكريم في مرمى النيران.. تاريخ حرق المصحف الشريف.. في "الحدوتة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في حلقة جديدة من برنامج الحدوتة تقدم الزميلة هدى زكريا طرق التخلص من الكتب المخالف معها عبر التاريخ، إما بالحرق أو الغسل بالمياه أو الدفن، وهى الطرق التى شهدتها مختلف الثقافات والحضارات. وخلال الحلقة يتم التركيز على تاريخ حرق المصحف الشريف خلال العشر سنوات الأخيرة على يد مجموعة من المتطرفين، بداية من عام 20110 وحتى 2020. Advertisements

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