شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف رضا يفتتح 3 معارض بـ"فنون جميلة الزمالك".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور أشرف رضا، وكيل كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، لشئون خدمة المجتمع، والدكتور حمدى أبو المعاطى، نقيب الفنانين التشكيليين السابق، والأستاذ بقسم الجرافيك، ثلاث معارض فنية بالكلية بالزمالك، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، عميد الكلية، بحضور الدكتور عماد رزق، وكيل الكلية لشئون الطلاب السابق، والدكتورة نهاد عبد المنعم، رئيس قسم التصوير، والدكتورة أمنية يحيى، الأستاذ بقسم الديكور بالكلية، والدكتور ناصر البدرى، مدير العلاقات العامة بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وعدد من المهتمين بالحركة الفنية، وذلك فى إطار الدور الهام لكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان فى نشر الوعى الفنى والعلمى، ودعم الباحثين الموهوبين. جاء ذلك فى بيان صحفى أصدرته الكلية اليوم الخميس.



الدكتور أشرف رضا يتفقد معرض الدكتورة مروة سيد حسن

حيث تم افتتاح معرض الدكتورة مروة سيد حسن بعنوان: "واجهات المنازل القديمة كمثير جمالى فى التصوير" بقاعة العرض الملحقة بمتحف كلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم التركيز فى المعرض على المنازل القديمة بأبوابها ونوافذها والقيم الجمالية، وتم المزج بين التراث والفن المعاصر، واستخدمت الفنانة ألوان الأكريلك فى التنفيذ. والفنانة الدكتورة مروة سيد حسن حصلت على الماجستير فى التصوير عام 2007، وحصلت على الدكتوراه فى فلسفة التصوير عام 2014.



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن

وتم افتتاح معرضى الدكتورة إيمان أسامة والدكتور جمال الخشن بقاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وتم تنظيم معرض الدكتورة إيمان أسامة بعنوان "ياسمين الشرق"، قدم المعرض رؤية رمزية عن المرأة الشرقية وخروجها من إطار الرأى السائد بكونها امرأة غير حرة، كما كانت فى الماضى، وتم الإشارة إلى عصر الجوارى، وهى رؤية تغيرت عبر الزمن.. والفنانة إيمان أسامة، الأستاذ المساعد بقسم الجرافيك بالكلية، أقامت عدد من الورش الفنية المتخصصة بمصر وأسبانيا ورومانيا والأردن، لها عدد من المقتنيات فى متحف الفن الحديث بمصر، ومتاحف كليات الفنون الجميلة بالقاهرة والمنيا والأقصر.



الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض الدكتورة إيمان أسامة

وتم تنظيم معرض الدكتور الفنان جمال الخشن بعنوان "فصل الجحيم"، عن الطباعة الفنية، وتم استخدام تقنيات مختلفة، كالرسم الرقمى، والكولاج الرقمى وطباعتها من خلال سطح معدنى مسطح.



الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض الفنان جمال الخشن







أعمال فنية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



أعمال فنية للدكتورة مروة سيد حسن



أعمال فنية للدكتورة مروة سيد حسن



الدكتور أشرف رضا بمعرض الدكتورة إيمان أسامة



الدكتور أشرف رضا بمعرض الدكتورة إيمان أسامة



الدكتور أشرف رضا بمعرض الدكتورة إيمان أسامة



الدكتور أشرف رضا يتفقد المعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



الدكتور أشرف رضا يتفقد المعرض بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

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الدكتور أشرف رضا يتفقد معرض الدكتورة مروة سيد حسن



الدكتور أشرف رضا يفتتح معرض الدكتورة مروة سيد حسن



جانب من معرضى الدكتورة إيمان أسامة والدكتور جمال الخشن



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى بكلية الفنون الجميلة بالزمالك



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن



عمل فنى للدكتورة مروة سيد حسن