شكرا لقرائتكم خبر عن فعلت ذلك لوجه الله.. صفية أبو العزم صاحبة واقعة القطار تروى تفاصيل الواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى ”الخليج 365” فى بث مباشر السيدة صفية أبو العزم، صاحبة واقعة دفع ثمن تذكرة القطار للمجند، حيث قالت إنها عندما شاهدت المشادة بين المجند والكمسرى بالقطار بسبب عدم دفعه ثمن التذكرة، وقفت بسرعة وتدخلت لمنع إنزال المجند من القطار، موضحة أن الزى العسكرى له احترامه وتقديره ولا يمكن إهانته بهذه الصورة.

وأضافت صفية أبو العزم، أنها بكت كثير عقب الموقف وأنها فعلت ذلك لوجه الله ولم تكن تعلم بأن أحد الركاب يقوم بتصوير الواقعة، موضحة أن لديها أبناء فى سن ذلك المجند ولا ترضى نهائيا إهانته بذلك الشكل الذى حدث فى القطار، مشيرة إلى أن المجند كان فى قمة الإحراج ورفض دفع تذكرته، الإ أنها أصرت على دفع التذكرة.

كان قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لمشادة بين مجند وكمسرى بسبب عدم دفعه ثمن التذكرة قبل أن تتدخل السيدة صفية وترفض إنزاله من القطار وتصر على دفع ثمن التذكرة له.