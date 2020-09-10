شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تخصيص 52 فدانًا خلف نادى الرماية لإقامة مجتمعات عمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 482 لسنة 2020، بإزالة صفة النفع العام علي مساحة ما يقرب من 52 فدان، ناحية محافظة الجيزة (خلف نادي الرماية) ويعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقين، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.

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