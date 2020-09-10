شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المنشدين يطمئن محبى ياسين التهامى : "الشيخ بصحة وعافية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الشيخ محمود التهامى، نقيب المنشدين، جمهور ومحبى الشيخ ياسين التهامى عميد المنشدين، على صحته بعد انتشار شائعات عن صحة الشيخ، وأكد فى تصريحات له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : " الشيخ ياسين فى صحة وعافية".

كما نشرت الصفحة الشخصية للشيخ ياسين التهامى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك منشوراً جاء فيه: " نظرا لكثرة الاتصالات الواردة إلينا بخصوص الشائعة المنتشرة عن الشيخ.. نطمئن حضراتكم جميعا بأن الشيخ بخير وبصحة جيدة والحمد لله.. وما يتناقله البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة.. نسأل الله أن يبارك لنا في حبيبنا الشيخ ياسين التهامي وأن يطيل في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية..وجزاكم الله خيرا جميعا".

والشيخ ياسين التهامي ولد فى 6 ديسمبر 1949 وهو المنشد الديني الصعيدي المعروف ، ولد في قرية الحواتكة بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط بالصعيد في السادس من ديسمبر عام 1949م ،نشأ في جو ديني في عائلة محافظة و هكذا كان جو القرية العام ، و كان معظم أهلها من المنتسبين للطرق الصوفية ، و كان والده الشيخ تهامي حسنين من الصالحين . حفظ القران و جوده ، مما ساعده على تقويم لسانه و تعريبه على الوجه الأمثل ، تلقى تعليمه بالمعاهد الأزهرية.

ياسين التهامي

Advertisements