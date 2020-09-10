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تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. ننشر الحد الأدنى للقبول فى الكليات العام الماضى

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. ننشر الحد الأدنى للقبول فى الكليات العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان وزارة التعليم العالى، عن انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق بعد يوم 16 سبتمبر المقبل، بواقع 205 درجات بنسبة 50% بعدد طلاب 57185 للشعبة العلمية، يعيد ”الخليج 365” نشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والحد الأدنى للقبول بالكليات بالعام الماضى بالنسبة للشعبة العلمية وجاءت كالأتى:-

طب المنصورة 405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

هندسة بترول وتعدين السويس 405.5

طب جنوب الوادى 405

طب الزقازيق 405

طب طنطا 405

طب القاهرة 405

طب سوهاج 405

طب عين شمس 404.5

طب الإسكندرية 404.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5

طب بنها 404.5

طب كفر الشيخ 404.5

طب المنيا 404.5

طب حلوان 404

طب بور سعيد 404

طب أسيوط 404

طب الفيوم 403.5

طب السويس 403.5

طب بنى سويف 403.5

طب أسوان 403.5

طب أسنان بنى سويف 403

طب أسنان الفيوم 403

طب أسنان أسيوط 403

طب أسنان الزقازيق 403

طب أسنان المنيا 403

طب أسنان عين شمس 403

طب أسنان جنوب الوادى 403

طب أسنان الإسكندرية 403

طب أسنان القاهرة 403

طب أسنان طنطا 403

طب أسنان كفر الشيخ 403

طب أسنان المنصورة 403

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403

صيدلة جنوب الوادى 402.5

صيدلة المنوفية 402.5

صيدلة الفيوم 402

صيدلة دمنهور 402

صيدلة المنصورة 402

صيدلة مدينة السادات 402

صيدلة المنيا 402

صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5

صيدلة بنى سويف 401.5

صيدلة الزقازيق 401.5

صيدلة طنطا 401.5

صيدلة القاهرة 401.5

صيدلة سوهاج 401.5

صيدلة عين شمس 401.5

صيدلة أسيوط 401

صيدلة بور سعيد 401

صيدلة الإسكندرية 401

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401

صيدلة حلوان 401

علاج طبيعى القاهرة 400.5

علاج طبيعى بنى سويف 400.5

علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5

علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5

طب بيطرى المنوفية 399.5

ألسن كفر الشيخ 399.5

طب بيطرى المنيا 399

طب بيطرى المنصورة 399

طب بيطرى الزقازيق 399

طب بيطرى بنى سويف 399

علوم البترول والتعدين مطروح 399

طب بيطرى كفر الشيخ 398.5

طب بيطرى جنوب الوادى 398.5

طب بيطرى أسوان 398.5

طب بيطرى سوهاج 398.5

طب بيطرى أسيوط 398.5

طب بيطرى دمنهور 398.5

طب بيطرى القاهرة 398.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5

طب بيطرى الإسكندرية 398

طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398

طب بيطرى بنها 398

طب بيطرى مدينة السادات 398

طب بيطرى الوادى الجديد 398

طب بيطرى مطروح 398

هندسة دمياط 397.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 397

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بنى سويف 396

تمريض طنطا 395.5

علوم دمنهور 395.5

هندسة القاهرة 395

هندسة المنصورة 395

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395

ألسن عين شمس 395

تمريض دمنهور 394.5

ألسن بنى سويف 394.5

علوم كفر الشيخ 394.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5

علوم سوهاج 394.5

علوم القاهرة 394

علوم جنوب الوادى 394

ألسن الأقصر 394

تمريض المنصورة 394

ألسن المنيا 394

ألسن أسوان 393.5

تمريض بور سعيد 393.5

علوم الإسكندرية 393.5

ألسن سوهاج 393.5

هندسة بنى سويف 393

علوم الزقازيق 393

علوم بنى سويف 393

علوم الفيوم 393

علوم المنيا 392.5

علوم طنطا 392.5

علوم عين شمس 392.5

هندسة عين شمس 392

علوم أسيوط 392

علوم المنصورة 392

هندسة الزقازيق 392

هندسة جنوب الوادى 392

تمريض الزقازيق 392

علوم حلوان 391.5

علوم بنها 391.5

علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5

علوم أسوان 391.5

علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391

هندسة طنطا 391

علوم السويس 391

تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5

علوم الوادى الجديد 390.5

علوم بور سعيد 390.5

علوم دمياط 390.5

علوم العريش 390.5

علوم بنات عين شمس 390.5

هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5

علوم الأرض بنى سويف 390

هندسة بنها 390

هندسة سوهاج 389.5

هندسة كفر الشيخ 389.5

هندسة بنها بشبرا 389.5

هندسة بور سعيد 389.5

هندسة الإسكندرية 389.5

معهد فنى صحى المنصورة 389

معهد فنى صحى الزقازيق 388.5

هندسة حلوان 388.5

تمريض عين شمس 388.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388

هندسة السويس 388

هندسة حلوان بالمطرية 388

معهد فنى صحى طنطا 388

هندسة الفيوم 388

فنون تطبيقية بنها 388

فنون تطبيقية حلوان 387.5

تمريض المنيا 387.5

تمريض جنوب الوادى 387

تمريض بنها 387

علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 387

هندسة المنيا 387

معهد فنى صحى الإسكندرية 387

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط 387

تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5

هندسة أسوان 386.5

تمريض سوهاج 386.5

آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5

تمريض كفر الشيخ 386

هندسة أسيوط 386

هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5

تمريض القاهرة 385.5

هندسة الطاقة أسوان 385.5

تخطيط عمرانى القاهرة 385

تمريض الإسكندرية 385

تمريض أسيوط 384.5

معهد فنى صحى بنها 384.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5

فنون تطبيقية دمياط 384.5

تربية الزقازيق 384.5

الاعاقة والتأهيل بنى سويف 384.5

تمريض الفيوم 383.5

تمريض بنى سويف 383

تمريض حلوان 383

تربية المنصورة 383

فنى تمريض طنطا 382.5

فنى صحى جنوب الوادى 382.5

ثروة سمكية السويس 382

فنون تطبيقية بنى سويف 382

حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة 381.5

الاستزراع المائى والمصايد البحرية العريش 381.5

حاسبات ومعلومات طنطا 381.5

آثار القاهرة 381

آثار دمياط 381

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 380.5

تربية طنطا 380.5

تربية عين شمس 380.5

فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5

تربية دمنهور 380.5

فنى تمريض كفر الشيخ 380

حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5

حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5

معهد فنى صحى بنى سويف 379.5

تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5

تربية الإسكندرية 378.5

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5

آثار ولغات مطروح 378.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 378.5

آثار أسوان 378

المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378

تربية المنيا 378

حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5

فنى تمريض الإسكندرية 377.5

آثار الفيوم 377

تربية بنها 377

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 377

تمريض أسوان 377

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5

حاسبات وذكاء اصطناعى بنها 376.5

آثار الأقصر 376.5

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 376

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5

حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان 375.5

حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5

حاسبات ومعلومات السويس 375

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375

تربية مدينة السادات 375

فنى تمريض المنصورة 375

فنى تمريض الزقازيق 375

معهد فنى صحى بور سعيد 374

حاسبات ومعلومات الفيوم 374

معهد فنى صحى سوهاج 373.5

زراعة القاهرة 373.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2

حاسبات ومعلومات بنى سويف 373

حاسبات ومعلومات المنيا 373

تربية كفر الشيخ 373

حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا 372

حاسبات ومعلومات سوهاج 372

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372

فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5

آثار سوهاج 371.5

ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5

إعلام القاهرة 370.5

سياسة واقتصاد بنى سويف رياضة 370.5

تربية الفيوم 370.5

معهد فنى صحى أسيوط 370

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370

فنى تمريض المنيا 370

آثار جنوب الوادى 370

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5

تمريض مطروح 369.5

معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369

تجارة جنوب الوادى 369

تربية جنوب الوادى 369

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5

مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5

تجارة المنصورة 368

تربية حلوان 368

ألسن عين شمس رياضة 368

علوم الإسكندرية رياضة 368

معهد فنى صحى رياضة طنطا 367.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367

معهد فنى صحى إسماعيليه 366.7

معهد فنى صحى أسوان 366.5

علوم الأرض بنى سويف رياضة 366.5

ألسن أسوان رياضة 366.5

ألسن بنى سويف رياضة 366.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5

معهد فنى صحى رياضة المنصورة 366.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر 366

زراعة عين شمس 365.5

علوم القاهرة رياضة 365

ألسن المنيا رياضة 365

تجارة الزقازيق 365

ألسن الأقصر رياضة 365

زراعة دمنهور 364.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5

معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5

معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364

فنون جميلة (فنون) حلوان 364

زراعة الإسكندرية 364

ألسن سوهاج رياضة 364

تربية سوهاج 363.5

علوم دمنهور رياضة 363

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363

تربية بور سعيد 363

معهد فنى صحى رياضة الزقازيق 362.5

علوم كفر الشيخ رياضة 362

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5

علوم عين شمس رياضة 361.5

تجارة دمياط 361.5

علوم المنصورة رياضة 361

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5

إعلام القاهرة رياضة 360.5

معهد فنى صحى امبابة 360.5

المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 360.5

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360

تربية بنات عين شمس 360

فنى تمريض بنها 360

تجارة سوهاج 360

تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5

تربية بنى سويف 359.5

تجارة أسوان 359

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359

تجارة كفر الشيخ 359

معهد فنى صحى رياضة الإسكندرية 358.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5

علوم حلوان رياضة 358

علوم طنطا رياضة 358

معهد فنى صحى رياضة بور سعيد 358

تربية نوعية الزقازيق 358

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5

فنى تمريض سوهاج 357.5

فنى تمريض بنى سويف 357.5

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5

علوم بنها رياضة 357

معهد فنى صحى رياضة بنى سويف 357

تربية (طفولة) طنطا 357

تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5

فنى تمريض جنوب الوادى 356.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة 356

ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 356

علوم الفيوم رياضة 356

تجارة الإسكندرية 355.5

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5

فنى تمريض أسيوط 355.5

فنى تمريض الفيوم 355.5

معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 355.5

تجارة بنى سويف 355

زراعة المنصورة 355

علوم الزقازيق رياضة 355

علوم بور سعيد رياضة 355

تربية أسيوط 355

علوم أسوان رياضة 354

تجارة دمنهور 354

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354

علوم جنوب الوادى رياضة 353.5

علوم بنات عين شمس رياضة 353.5

زراعة دمياط 353.5

تربية نوعية طنطا 353.5

علوم السويس رياضة 353.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353

معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353

علوم أسيوط رياضة 352.5

علوم بنى سويف رياضة 352.5

زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5

تربية السويس 352.5

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352

علوم دمياط رياضة 352

علوم المنيا رياضة 351.5

تجارة القاهرة 351.5

تربية طنطا رياضة 351.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351

علوم سوهاج رياضة 351

علوم العريش رياضة 351

تجارة وإدارة أعمال حلوان 351

علوم الوادى الجديد رياضة 351

معهد فنى صحى رياضة بنها 350.5

تجارة أسيوط 350.5

تجارة بور سعيد 350

تربية الزقازيق رياضة 350

زراعة القاهرة رياضة 350

زراعة الإسكندرية رياضة 349.5

إعلام بنى سويف رياضة 349.5

تجارة طنطا 349.5

زراعة عين شمس رياضة 349

زراعة دمياط رياضة 348.5

تربية عين شمس رياضة 348.5

تجارة عين شمس 348

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348

العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348

معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5

تربية بور سعيد رياضة 347

زراعة طنطا 347

السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5

المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5

تربية الفيوم رياضة 346

تجارة بنها 346

تربية نوعية المنيا 346

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5

تجارة السويس 345.5

تربية الإسكندرية رياضة 345.5

تجارة العريش 345

ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 344.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5

تربية حلوان رياضة 343.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343

تربية جنوب الوادى بالغردقة 342.5

حقوق المنيا 342

زراعة كفر الشيخ 342

معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 342

تربية نوعية كفر الشيخ 341.5

تربية نوعية الإسكندرية 341.5

تربية طفولة مبكرة أسيوط 341

تجارة مدينة السادات 341

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341

معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5

معهد فنى صحى رياضة إسماعيلية 340.5

تربية المنصورة رياضة 340.5

تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5

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تربية (طفولة) دمنهور 340

زراعة المنصورة رياضة 339.5

إعلام جنوب الوادى رياضة 339.5

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 339.5

معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339

زراعة كفر الشيخ رياضة 339

فنى صحى جنوب الوادى رياضة 339

زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338

تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5

آداب القاهرة 337.5

معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 337.5

تربية بنها رياضة 337

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337

معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7

تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5

زراعة بنها بمشتهر 336.5

الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 336

تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5

الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى بنى سويف 335.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5

مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5

تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5

معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5

معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 333.5

زراعة الزقازيق 333

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 333

معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333

سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5

تربية دمنهور رياضة 332

عالى هندسة بلبيس 332

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5

القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5

معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 331

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5

زراعة الفيوم 330.5

معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5

زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 330.5

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 329.5

تجارة انتساب موجه دمياط 329.5

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329

تربية مدينة السادات رياضة 328.5

معهد فنى صحى رياضة سوهاج 328.5

تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328

المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328

معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328

معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328

معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 328

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328

التعليم الصناعى حلوان 327.5

تربية بنات عين شمس رياضة 327

تربية طفولة مبكرة الفيوم 327

زراعة الزقازيق رياضة 327

العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5

تربية طفولة مبكرة بنى سويف 326

معهد فنى صحى رياضة أسوان 326

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 325.5

تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 325.5

إعلام جنوب الوادى 325

تربية نوعية المنصورة 325

زراعة الفيوم رياضة 324.5

زراعة جنوب الوادى 324

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324

معهد فنى صحى رياضة امبابة 324

زراعة المنيا 324

تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5

زراعة مطروح بفوكه 323.5

تربية رياضية بنين دمياط 323.5

زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323

تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 322.5

تربية طفولة مبكرة مطروح 322

إعلام بنى سويف 322

تربية نوعية أسيوط 322

فنى تمريض أسوان 321.5

زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5

تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5

آداب المنصورة 321

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321

دار العلوم القاهرة 320.5

المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 320.5

معهد فنى صحى رياضة أسيوط 320.5

زراعة سوهاج 320.5

زراعة وموارد طبيعية أسوان 320.5

تجارة انتساب موجه أسوان 320

زراعة الوادى الجديد 320

التعليم الصناعى السويس 320

التعليم الصناعى سوهاج 320

زراعة أسيوط 320

تجارة انتساب موجه جنوب الوادى 320

تربية المنيا رياضة 320

التعليم الصناعى بنى سويف 320

زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320

آداب بنها 318.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 317

آداب الزقازيق 316.5

تجارة انتساب موجه القاهرة 315.5

تربية نوعية موسيقية دمياط 315

تربية (طفولة) عين شمس 315

آداب عين شمس 314

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 314

تربية أسوان 313.5

تربية (طفولة) جنوب الوادى 313.5

تربية جنوب الوادى رياضة 313

تجارة انتساب موجه عين شمس 312

تجارة انتساب موجه طنطا 311.5

تربية الوادى الجديد 311.5

آداب الإسكندرية 310

حقوق سوهاج 309.5

تربية (طفولة) سوهاج 309.5

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 309.5

تجارة انتساب موجه بنها 308

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 308

ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه أسيوط 308

تجارة انتساب موجه سوهاج 307

ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه قنا 307

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 306

تربية نوعية جنوب الوادى 306

آداب الفيوم 305.5

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 305.2

تجارة انتساب موجه أسيوط 304.5

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 304.5

تربية بنى سويف رياضة 304.5

المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 304

تجارة انتساب موجه بنى سويف 304

تجارة انتساب موجه بور سعيد 304

معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 303.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات 303

فنى تمريض القاهرة 303

تربية كفر الشيخ رياضة 303

تربية السويس رياضة 303

تجارة انتساب موجه السويس 303

تجارة انتساب موجه العريش 302.5

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 302

الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 301.5

آداب المنوفية بشبين الكوم 301.5

آداب حلوان 301

آداب طنطا 299.5

حقوق الفيوم 299

تربية (تعليم ابتدائي) السويس 298.5

ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه المطرية 298.5

آداب بور سعيد 297.5

تربية نوعية فنية دمياط 296.5

فنى تمريض حلوان 296.5

آداب كفر الشيخ 296.5

تربية نوعية الفيوم 296.5

فنى تمريض أورام القاهرة 296

آداب دمنهور 296

سياحة وفنادق المنيا 296

حقوق دمياط 295

سياحة وفنادق مطروح 295

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 294

آداب وعلوم إنسانية السويس 292

معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 291.9

تربية نوعية مطروح 290.5

تربية فنية المنيا 290

آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 290

آداب جنوب الوادى 290

تربية نوعية القاهرة 290

تربية أسيوط رياضة 289.5

حقوق جنوب الوادى 289.5

تربية (طفولة) السويس 289.5

آداب انتساب موجه القاهرة 288.5

المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 288

آداب بنى سويف 288

فنى تمريض عين شمس 288

آداب أسوان 288

العالى لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 287.5

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 287.5

حقوق بنى سويف 287.5

آداب انتساب موجه الإسكندرية 287

آداب انتساب موجه المنصورة 286

سياحة وفنادق المنصورة 286

آداب بنات عين شمس 286

آداب دمياط 285.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284.5

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 284.5

آداب انتساب موجه عين شمس 284.5

تربية رياضية بنين بور سعيد 284

حقوق أسوان 283.5

آداب أسيوط 283.5

آداب العريش 283

آداب انتساب موجه بنها 282.5

آداب المنيا 282.5

فنى تمريض مستشفى تخصصى عين شمس 281.5

آداب الوادى الجديد 281

آداب انتساب موجه الزقازيق 281

معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 280.5

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 280.5

معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 280

تربية رياضية بنين مطروح 279.5

آداب سوهاج 279

آداب انتساب موجه حلوان 277.5

حقوق القاهرة 276.5

ك.ت. فنى صناعى الصحافه 276.5

حقوق أسيوط 275.5

آداب انتساب موجه دمنهور 275.5

القاهرة العالى (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 275.5

حقوق عين شمس 273

اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 272.5

معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 272.5

تربية نوعية بنها 272.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ 272

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 272

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 272

آداب انتساب موجه الفيوم 271.5

اقتصاد منزلى بنات عين شمس 271.5

حقوق الإسكندرية 271

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 271

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى بالغردقة 271

دار العلوم الفيوم 271

آداب انتساب موجه طنطا 271

سياحه وفنادق الاقصر 270

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 270

آداب انتساب موجه بور سعيد 270

تربية نوعية موسيقية بور سعيد 270

تربية نوعية عين شمس 270

تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 270

تربية نوعية موسيقية طنطا 269.5

تربية نوعية فنية طنطا 269

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269

تربية سوهاج رياضة 269

آداب انتساب موجه جنوب الوادى 269

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 268.5

العالى الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 268.5

(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 268.5

آداب انتساب موجه أسوان 268.5

حقوق انتساب موجه سوهاج 267.5

تربية نوعية فنية أسيوط 267

آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 267

مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 267

حقوق حلوان 266.5

آداب انتساب موجه دمياط 266

خدمة اجتماعية تنموية بنى سويف 265.5

الفراعنة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 265.5

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.5

حقوق بور سعيد 265.5

آداب انتساب موجه بنى سويف 265

تربية دمياط 265

دار العلوم انتساب موجه الفيوم 264.5

آداب انتساب موجه أسيوط 264.5

حقوق الزقازيق 264

آداب انتساب موجه العريش 264

عالى إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 264

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 264

تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 263

آداب انتساب موجه المنيا 263

تربية نوعية موسيقية المنيا 262.5

تربية جنوب الوادى رياضة بالغردقة 262.5

حقوق بنها 262.5

آداب انتساب موجه الوادى الجديد 262

تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 262

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 261.5

آداب انتساب موجه سوهاج 260.5

حقوق طنطا 260

تربية نوعية فنية مطروح 259.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 259

سياحة وفنادق الفيوم 259

دار العلوم أسوان 258

تربية نوعية فنية الإسكندرية 258

تربية شعبة تربية فنية السويس 258

حقوق انتساب موجه القاهرة 257.5

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادى 257.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5

فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 257.2

حقوق انتساب موجه بنى سويف 257

سياحة وفنادق بنى سويف 256.5

تربية نوعية فنية الزقازيق 255.5

حقوق المنوفية بشبين الكوم 255.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادى 255

تربية نوعية فنية كفر الشيخ 255

تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 254.5

حقوق المنصورة 254.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 254

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 254

تربية نوعية موسيقية عين شمس 254

تربية نوعية أسوان 254

تربية رياضية بنين الإسكندرية 254

تربية دمياط رياضة 254

حقوق انتساب موجه عين شمس 254

دار العلوم المنيا 253.5

اقتصاد منزلى حلوان 253.5

تربية (طفولة) أسوان 253.5

حقوق انتساب موجه أسوان 251.5

حقوق انتساب موجه حلوان 251.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 251

حقوق مدينة السادات 250.5

تربية نوعية فنية الفيوم 250.5

العالى الكندى تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 250.5

اقتصاد منزلى العريش 250

دار العلوم انتساب موجه أسوان 250

خدمة اجتماعية حلوان 250

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 249.5

تربية رياضية بنين الفيوم 249.5

حقوق انتساب موجه أسيوط 249

تربية فنية حلوان بالزمالك 249

تربية نوعية المنوفية بأشمون 249

تربية نوعية فنية القاهرة 248.5

تربية أسوان رياضة 248.5

تربية رياضية بنين جنوب الوادى 248.5

التكنولوجى العالى 10 رمضان إدارة أعمال 248

حقوق انتساب موجه بنها 247.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا 247.5

تربية نوعية موسيقية الزقازيق 247

تربية الوادى الجديد رياضة 247

خدمة اجتماعية أسيوط 246.5

تربية نوعية موسيقية أسيوط 245.5

الفنى الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245

حقوق انتساب موجه الزقازيق 244.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 244.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر 244

خدمة اجتماعية الفيوم 243.5

العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 243

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 243

تربية رياضية بنين بنها 242.5

تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 242

خدمة اجتماعية أسوان 242

حقوق انتساب موجه طنطا 242

المعهد الكندى العالى للإدارة 6 اكتوبر 241

أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 241

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 241

ك.ت. فنى صناعى بنها 241

حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5

تربية نوعية فنية بنها 240.4

تربية رياضية بنين أسيوط 240

الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإداره ومحاسبة 240

تربية نوعية بور سعيد 239.5

تربية نوعية دمياط 239.5

تربية رياضية بنات الإسكندرية 239

سياحة وفنادق مدينة السادات 238.5

ك.ت. فنى صناعى المطريه 238

تربية نوعية فنية عين شمس 238

معهد عالى تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 238

تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 238

تربية (طفولة) العريش 236.5

تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 236.5

الفنى التجارى بالروضه 236.5

تربية العريش رياضة 236

تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 236

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 235.5

تربية (تعليم ابتدائي) العريش 235.5

تربية رياضية بنات أسيوط 235.5

الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 235.5

تربية العريش 235.5

تربية (تعليم ابتدائي) الوادى الجديد 235

العالى للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 234.5

تربية رياضية بنين أسوان 234.5

تربية رياضية بنات مدينة السادات 234.5

تربية نوعية موسيقية القاهرة 233.5

تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 233

ك.ت. فنى لمواد البناء حلوان 232.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 232

تربية (طفولة) الوادى الجديد 231.5

ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس 231.5

الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) 231.5

تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 231

تربية نوعية موسيقية المنصورة 231

الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230.5

الفنى التجارى بشبرا 228.5

تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 228.5

أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزى 227.5

تربية رياضية بنات الفيوم 227

تربية نوعية موسيقية مطروح 227

تربية نوعية فنية بور سعيد 226.5

الفنى لترميم الآثار بالاقصر 226

تربية نوعية موسيقية المنوفية 225.5

تربية رياضية بنات بنى سويف 225.5

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 225

تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 225

العالى للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.5

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بنى سويف 224.5

تربية رياضية بنين كفر الشيخ 224

تربية نوعية فنية المنصورة 223.5

تربية نوعية فنية أسوان 223

ع.دولى إعلام مدينةالشروق 223

معهد عالى تعاون زراعى وإرشاد أسيوط بمصروفات 223

الفنى للفنادق المطريه 222

تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة 220

الجزيره العالى حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 220

تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220

معهد عالى دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5

العالى للغات 6 اكتوبر 218.5

ش.مطاعم فنى سياحة مطريه 218

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 218

معهد عالى تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 217

الجزيره العالى للاتصال والإعلام بالمقطم 215.5

تربية نوعية فنية جنوب الوادى 215

تربية نوعية موسيقية أسوان 215

المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 214

العالى للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5

تربية موسيقية حلوان 212.5

تربية رياضية بنين حلوان 211.5

الفنى للفنادق الإسكندرية 211

العالى للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 209

العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 207

طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 206.5

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كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. ننشر الحد الأدنى للقبول فى الكليات العام الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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