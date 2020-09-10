شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. ننشر الحد الأدنى للقبول فى الكليات العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان وزارة التعليم العالى، عن انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق بعد يوم 16 سبتمبر المقبل، بواقع 205 درجات بنسبة 50% بعدد طلاب 57185 للشعبة العلمية، يعيد ”الخليج 365” نشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والحد الأدنى للقبول بالكليات بالعام الماضى بالنسبة للشعبة العلمية وجاءت كالأتى:-
طب المنصورة 405.5
طب المنوفية بشبين الكوم 405.5
هندسة بترول وتعدين السويس 405.5
طب جنوب الوادى 405
طب الزقازيق 405
طب طنطا 405
طب القاهرة 405
طب سوهاج 405
طب عين شمس 404.5
طب الإسكندرية 404.5
طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5
طب بنها 404.5
طب كفر الشيخ 404.5
طب المنيا 404.5
طب حلوان 404
طب بور سعيد 404
طب أسيوط 404
طب الفيوم 403.5
طب السويس 403.5
طب بنى سويف 403.5
طب أسوان 403.5
طب أسنان بنى سويف 403
طب أسنان الفيوم 403
طب أسنان أسيوط 403
طب أسنان الزقازيق 403
طب أسنان المنيا 403
طب أسنان عين شمس 403
طب أسنان جنوب الوادى 403
طب أسنان الإسكندرية 403
طب أسنان القاهرة 403
طب أسنان طنطا 403
طب أسنان كفر الشيخ 403
طب أسنان المنصورة 403
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403
صيدلة جنوب الوادى 402.5
صيدلة المنوفية 402.5
صيدلة الفيوم 402
صيدلة دمنهور 402
صيدلة المنصورة 402
صيدلة مدينة السادات 402
صيدلة المنيا 402
صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5
صيدلة بنى سويف 401.5
صيدلة الزقازيق 401.5
صيدلة طنطا 401.5
صيدلة القاهرة 401.5
صيدلة سوهاج 401.5
صيدلة عين شمس 401.5
صيدلة أسيوط 401
صيدلة بور سعيد 401
صيدلة الإسكندرية 401
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401
صيدلة حلوان 401
علاج طبيعى القاهرة 400.5
علاج طبيعى بنى سويف 400.5
علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5
علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5
طب بيطرى المنوفية 399.5
ألسن كفر الشيخ 399.5
طب بيطرى المنيا 399
طب بيطرى المنصورة 399
طب بيطرى الزقازيق 399
طب بيطرى بنى سويف 399
علوم البترول والتعدين مطروح 399
طب بيطرى كفر الشيخ 398.5
طب بيطرى جنوب الوادى 398.5
طب بيطرى أسوان 398.5
طب بيطرى سوهاج 398.5
طب بيطرى أسيوط 398.5
طب بيطرى دمنهور 398.5
طب بيطرى القاهرة 398.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5
طب بيطرى الإسكندرية 398
طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398
طب بيطرى بنها 398
طب بيطرى مدينة السادات 398
طب بيطرى الوادى الجديد 398
طب بيطرى مطروح 398
هندسة دمياط 397.5
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 397
سياسة واقتصاد السويس 396.5
سياسة واقتصاد بنى سويف 396
تمريض طنطا 395.5
علوم دمنهور 395.5
هندسة القاهرة 395
هندسة المنصورة 395
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395
ألسن عين شمس 395
تمريض دمنهور 394.5
ألسن بنى سويف 394.5
علوم كفر الشيخ 394.5
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5
علوم سوهاج 394.5
علوم القاهرة 394
علوم جنوب الوادى 394
ألسن الأقصر 394
تمريض المنصورة 394
ألسن المنيا 394
ألسن أسوان 393.5
تمريض بور سعيد 393.5
علوم الإسكندرية 393.5
ألسن سوهاج 393.5
هندسة بنى سويف 393
علوم الزقازيق 393
علوم بنى سويف 393
علوم الفيوم 393
علوم المنيا 392.5
علوم طنطا 392.5
علوم عين شمس 392.5
هندسة عين شمس 392
علوم أسيوط 392
علوم المنصورة 392
هندسة الزقازيق 392
هندسة جنوب الوادى 392
تمريض الزقازيق 392
علوم حلوان 391.5
علوم بنها 391.5
علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5
علوم أسوان 391.5
علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391
هندسة طنطا 391
علوم السويس 391
تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5
علوم الوادى الجديد 390.5
علوم بور سعيد 390.5
علوم دمياط 390.5
علوم العريش 390.5
علوم بنات عين شمس 390.5
هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5
علوم الأرض بنى سويف 390
هندسة بنها 390
هندسة سوهاج 389.5
هندسة كفر الشيخ 389.5
هندسة بنها بشبرا 389.5
هندسة بور سعيد 389.5
هندسة الإسكندرية 389.5
معهد فنى صحى المنصورة 389
معهد فنى صحى الزقازيق 388.5
هندسة حلوان 388.5
تمريض عين شمس 388.5
الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388
هندسة السويس 388
هندسة حلوان بالمطرية 388
معهد فنى صحى طنطا 388
هندسة الفيوم 388
فنون تطبيقية بنها 388
فنون تطبيقية حلوان 387.5
تمريض المنيا 387.5
تمريض جنوب الوادى 387
تمريض بنها 387
علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 387
هندسة المنيا 387
معهد فنى صحى الإسكندرية 387
تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط 387
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5
هندسة أسوان 386.5
تمريض سوهاج 386.5
آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5
تمريض كفر الشيخ 386
هندسة أسيوط 386
هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5
تمريض القاهرة 385.5
هندسة الطاقة أسوان 385.5
تخطيط عمرانى القاهرة 385
تمريض الإسكندرية 385
تمريض أسيوط 384.5
معهد فنى صحى بنها 384.5
فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5
فنون تطبيقية دمياط 384.5
تربية الزقازيق 384.5
الاعاقة والتأهيل بنى سويف 384.5
تمريض الفيوم 383.5
تمريض بنى سويف 383
تمريض حلوان 383
تربية المنصورة 383
فنى تمريض طنطا 382.5
فنى صحى جنوب الوادى 382.5
ثروة سمكية السويس 382
فنون تطبيقية بنى سويف 382
حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة 381.5
الاستزراع المائى والمصايد البحرية العريش 381.5
حاسبات ومعلومات طنطا 381.5
آثار القاهرة 381
آثار دمياط 381
حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 380.5
تربية طنطا 380.5
تربية عين شمس 380.5
فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5
تربية دمنهور 380.5
فنى تمريض كفر الشيخ 380
حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5
حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5
معهد فنى صحى بنى سويف 379.5
تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5
تربية الإسكندرية 378.5
فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5
آثار ولغات مطروح 378.5
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5
تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5
تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 378.5
آثار أسوان 378
المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378
تربية المنيا 378
حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5
فنى تمريض الإسكندرية 377.5
آثار الفيوم 377
تربية بنها 377
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 377
تمريض أسوان 377
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5
تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5
حاسبات وذكاء اصطناعى بنها 376.5
آثار الأقصر 376.5
فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376
فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 376
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5
حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان 375.5
حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5
حاسبات ومعلومات السويس 375
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375
تربية مدينة السادات 375
فنى تمريض المنصورة 375
فنى تمريض الزقازيق 375
معهد فنى صحى بور سعيد 374
حاسبات ومعلومات الفيوم 374
معهد فنى صحى سوهاج 373.5
زراعة القاهرة 373.5
سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2
حاسبات ومعلومات بنى سويف 373
حاسبات ومعلومات المنيا 373
تربية كفر الشيخ 373
حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5
فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5
فنون جميلة (عمارة) المنيا 372
حاسبات ومعلومات سوهاج 372
فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372
فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5
آثار سوهاج 371.5
ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5
إعلام القاهرة 370.5
سياسة واقتصاد بنى سويف رياضة 370.5
تربية الفيوم 370.5
معهد فنى صحى أسيوط 370
تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370
فنى تمريض المنيا 370
آثار جنوب الوادى 370
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5
تمريض مطروح 369.5
معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369
تجارة جنوب الوادى 369
تربية جنوب الوادى 369
تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5
مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5
تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5
تجارة المنصورة 368
تربية حلوان 368
ألسن عين شمس رياضة 368
علوم الإسكندرية رياضة 368
معهد فنى صحى رياضة طنطا 367.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367
معهد فنى صحى إسماعيليه 366.7
معهد فنى صحى أسوان 366.5
علوم الأرض بنى سويف رياضة 366.5
ألسن أسوان رياضة 366.5
ألسن بنى سويف رياضة 366.5
فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5
معهد فنى صحى رياضة المنصورة 366.5
فنون جميلة (فنون) الأقصر 366
زراعة عين شمس 365.5
علوم القاهرة رياضة 365
ألسن المنيا رياضة 365
تجارة الزقازيق 365
ألسن الأقصر رياضة 365
زراعة دمنهور 364.5
تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5
معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5
معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364
فنون جميلة (فنون) حلوان 364
زراعة الإسكندرية 364
ألسن سوهاج رياضة 364
تربية سوهاج 363.5
علوم دمنهور رياضة 363
تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363
تربية بور سعيد 363
معهد فنى صحى رياضة الزقازيق 362.5
علوم كفر الشيخ رياضة 362
المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5
علوم عين شمس رياضة 361.5
تجارة دمياط 361.5
علوم المنصورة رياضة 361
فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361
الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5
تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5
إعلام القاهرة رياضة 360.5
معهد فنى صحى امبابة 360.5
المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 360.5
تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360
تربية بنات عين شمس 360
فنى تمريض بنها 360
تجارة سوهاج 360
تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5
تربية بنى سويف 359.5
تجارة أسوان 359
معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359
تجارة كفر الشيخ 359
معهد فنى صحى رياضة الإسكندرية 358.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5
علوم حلوان رياضة 358
علوم طنطا رياضة 358
معهد فنى صحى رياضة بور سعيد 358
تربية نوعية الزقازيق 358
معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5
فنى تمريض سوهاج 357.5
فنى تمريض بنى سويف 357.5
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5
علوم بنها رياضة 357
معهد فنى صحى رياضة بنى سويف 357
تربية (طفولة) طنطا 357
تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5
فنى تمريض جنوب الوادى 356.5
تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5
تربية طفولة مبكرة المنصورة 356
ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 356
علوم الفيوم رياضة 356
تجارة الإسكندرية 355.5
تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5
فنى تمريض أسيوط 355.5
فنى تمريض الفيوم 355.5
معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 355.5
تجارة بنى سويف 355
زراعة المنصورة 355
علوم الزقازيق رياضة 355
علوم بور سعيد رياضة 355
تربية أسيوط 355
علوم أسوان رياضة 354
تجارة دمنهور 354
تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354
علوم جنوب الوادى رياضة 353.5
علوم بنات عين شمس رياضة 353.5
زراعة دمياط 353.5
تربية نوعية طنطا 353.5
علوم السويس رياضة 353.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353
معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353
علوم أسيوط رياضة 352.5
علوم بنى سويف رياضة 352.5
زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5
معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5
تربية السويس 352.5
تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352
علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352
علوم دمياط رياضة 352
علوم المنيا رياضة 351.5
تجارة القاهرة 351.5
تربية طنطا رياضة 351.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351
علوم سوهاج رياضة 351
علوم العريش رياضة 351
تجارة وإدارة أعمال حلوان 351
علوم الوادى الجديد رياضة 351
معهد فنى صحى رياضة بنها 350.5
تجارة أسيوط 350.5
تجارة بور سعيد 350
تربية الزقازيق رياضة 350
زراعة القاهرة رياضة 350
زراعة الإسكندرية رياضة 349.5
إعلام بنى سويف رياضة 349.5
تجارة طنطا 349.5
زراعة عين شمس رياضة 349
زراعة دمياط رياضة 348.5
تربية عين شمس رياضة 348.5
تجارة عين شمس 348
أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348
تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348
العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348
تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348
معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5
معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5
تربية بور سعيد رياضة 347
زراعة طنطا 347
السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5
المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5
تربية الفيوم رياضة 346
تجارة بنها 346
تربية نوعية المنيا 346
تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346
معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5
تجارة السويس 345.5
تربية الإسكندرية رياضة 345.5
تجارة العريش 345
ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 344.5
تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5
تربية حلوان رياضة 343.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343
تربية جنوب الوادى بالغردقة 342.5
حقوق المنيا 342
زراعة كفر الشيخ 342
معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 342
تربية نوعية كفر الشيخ 341.5
تربية نوعية الإسكندرية 341.5
تربية طفولة مبكرة أسيوط 341
تجارة مدينة السادات 341
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341
معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5
معهد فنى صحى رياضة إسماعيلية 340.5
تربية المنصورة رياضة 340.5
تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5
تربية (طفولة) دمنهور 340
زراعة المنصورة رياضة 339.5
إعلام جنوب الوادى رياضة 339.5
ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 339.5
معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339
زراعة كفر الشيخ رياضة 339
فنى صحى جنوب الوادى رياضة 339
زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5
تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338
تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5
آداب القاهرة 337.5
معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 337.5
تربية بنها رياضة 337
معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337
معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7
تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5
زراعة بنها بمشتهر 336.5
الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 336
تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5
الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى بنى سويف 335.5
تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5
تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5
مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5
تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5
معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5
تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5
تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5
معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 333.5
زراعة الزقازيق 333
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 333
معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333
سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5
تربية دمنهور رياضة 332
عالى هندسة بلبيس 332
الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5
القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5
المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5
معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 331
تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5
زراعة الفيوم 330.5
معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5
زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 330.5
المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 329.5
تجارة انتساب موجه دمياط 329.5
تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329
تربية مدينة السادات رياضة 328.5
معهد فنى صحى رياضة سوهاج 328.5
تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328
المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328
معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328
المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328
عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328
الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328
معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328
معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328
معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328
المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 328
معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328
معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328
التعليم الصناعى حلوان 327.5
تربية بنات عين شمس رياضة 327
تربية طفولة مبكرة الفيوم 327
زراعة الزقازيق رياضة 327
العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5
تربية طفولة مبكرة بنى سويف 326
معهد فنى صحى رياضة أسوان 326
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 325.5
تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 325.5
إعلام جنوب الوادى 325
تربية نوعية المنصورة 325
زراعة الفيوم رياضة 324.5
زراعة جنوب الوادى 324
أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324
معهد فنى صحى رياضة امبابة 324
زراعة المنيا 324
تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5
زراعة مطروح بفوكه 323.5
تربية رياضية بنين دمياط 323.5
زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323
تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 322.5
تربية طفولة مبكرة مطروح 322
إعلام بنى سويف 322
تربية نوعية أسيوط 322
فنى تمريض أسوان 321.5
زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5
تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5
آداب المنصورة 321
تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321
دار العلوم القاهرة 320.5
المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 320.5
معهد فنى صحى رياضة أسيوط 320.5
زراعة سوهاج 320.5
زراعة وموارد طبيعية أسوان 320.5
تجارة انتساب موجه أسوان 320
زراعة الوادى الجديد 320
التعليم الصناعى السويس 320
التعليم الصناعى سوهاج 320
زراعة أسيوط 320
تجارة انتساب موجه جنوب الوادى 320
تربية المنيا رياضة 320
التعليم الصناعى بنى سويف 320
زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320
زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320
آداب بنها 318.5
تجارة انتساب موجه دمنهور 317
آداب الزقازيق 316.5
تجارة انتساب موجه القاهرة 315.5
تربية نوعية موسيقية دمياط 315
تربية (طفولة) عين شمس 315
آداب عين شمس 314
الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 314
تربية أسوان 313.5
تربية (طفولة) جنوب الوادى 313.5
تربية جنوب الوادى رياضة 313
تجارة انتساب موجه عين شمس 312
تجارة انتساب موجه طنطا 311.5
تربية الوادى الجديد 311.5
آداب الإسكندرية 310
حقوق سوهاج 309.5
تربية (طفولة) سوهاج 309.5
تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 309.5
تجارة انتساب موجه بنها 308
تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 308
ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه أسيوط 308
تجارة انتساب موجه سوهاج 307
ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه قنا 307
تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 306
تربية نوعية جنوب الوادى 306
آداب الفيوم 305.5
تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 305.2
تجارة انتساب موجه أسيوط 304.5
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 304.5
تربية بنى سويف رياضة 304.5
المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 304
تجارة انتساب موجه بنى سويف 304
تجارة انتساب موجه بور سعيد 304
معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 303.5
تجارة انتساب موجه مدينة السادات 303
فنى تمريض القاهرة 303
تربية كفر الشيخ رياضة 303
تربية السويس رياضة 303
تجارة انتساب موجه السويس 303
تجارة انتساب موجه العريش 302.5
تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 302
الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 301.5
آداب المنوفية بشبين الكوم 301.5
آداب حلوان 301
آداب طنطا 299.5
حقوق الفيوم 299
تربية (تعليم ابتدائي) السويس 298.5
ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه المطرية 298.5
آداب بور سعيد 297.5
تربية نوعية فنية دمياط 296.5
فنى تمريض حلوان 296.5
آداب كفر الشيخ 296.5
تربية نوعية الفيوم 296.5
فنى تمريض أورام القاهرة 296
آداب دمنهور 296
سياحة وفنادق المنيا 296
حقوق دمياط 295
سياحة وفنادق مطروح 295
تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 294
آداب وعلوم إنسانية السويس 292
معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 291.9
تربية نوعية مطروح 290.5
تربية فنية المنيا 290
آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 290
آداب جنوب الوادى 290
تربية نوعية القاهرة 290
تربية أسيوط رياضة 289.5
حقوق جنوب الوادى 289.5
تربية (طفولة) السويس 289.5
آداب انتساب موجه القاهرة 288.5
المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 288
آداب بنى سويف 288
فنى تمريض عين شمس 288
آداب أسوان 288
العالى لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 287.5
سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 287.5
حقوق بنى سويف 287.5
آداب انتساب موجه الإسكندرية 287
آداب انتساب موجه المنصورة 286
سياحة وفنادق المنصورة 286
آداب بنات عين شمس 286
آداب دمياط 285.5
دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284.5
تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 284.5
آداب انتساب موجه عين شمس 284.5
تربية رياضية بنين بور سعيد 284
حقوق أسوان 283.5
آداب أسيوط 283.5
آداب العريش 283
آداب انتساب موجه بنها 282.5
آداب المنيا 282.5
فنى تمريض مستشفى تخصصى عين شمس 281.5
آداب الوادى الجديد 281
آداب انتساب موجه الزقازيق 281
معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 280.5
المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 280.5
معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 280
تربية رياضية بنين مطروح 279.5
آداب سوهاج 279
آداب انتساب موجه حلوان 277.5
حقوق القاهرة 276.5
ك.ت. فنى صناعى الصحافه 276.5
حقوق أسيوط 275.5
آداب انتساب موجه دمنهور 275.5
القاهرة العالى (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 275.5
حقوق عين شمس 273
اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 272.5
معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 272.5
تربية نوعية بنها 272.5
آداب انتساب موجه كفر الشيخ 272
آداب انتساب موجه بنات عين شمس 272
آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 272
آداب انتساب موجه الفيوم 271.5
اقتصاد منزلى بنات عين شمس 271.5
حقوق الإسكندرية 271
العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 271
تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى بالغردقة 271
دار العلوم الفيوم 271
آداب انتساب موجه طنطا 271
سياحه وفنادق الاقصر 270
كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 270
آداب انتساب موجه بور سعيد 270
تربية نوعية موسيقية بور سعيد 270
تربية نوعية عين شمس 270
تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 270
تربية نوعية موسيقية طنطا 269.5
تربية نوعية فنية طنطا 269
تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269
تربية سوهاج رياضة 269
آداب انتساب موجه جنوب الوادى 269
تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 268.5
العالى الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 268.5
(المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 268.5
آداب انتساب موجه أسوان 268.5
حقوق انتساب موجه سوهاج 267.5
تربية نوعية فنية أسيوط 267
آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 267
مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 267
حقوق حلوان 266.5
آداب انتساب موجه دمياط 266
خدمة اجتماعية تنموية بنى سويف 265.5
الفراعنة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 265.5
آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.5
حقوق بور سعيد 265.5
آداب انتساب موجه بنى سويف 265
تربية دمياط 265
دار العلوم انتساب موجه الفيوم 264.5
آداب انتساب موجه أسيوط 264.5
حقوق الزقازيق 264
آداب انتساب موجه العريش 264
عالى إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 264
السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 264
تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 263
آداب انتساب موجه المنيا 263
تربية نوعية موسيقية المنيا 262.5
تربية جنوب الوادى رياضة بالغردقة 262.5
حقوق بنها 262.5
آداب انتساب موجه الوادى الجديد 262
تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 262
تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 261.5
آداب انتساب موجه سوهاج 260.5
حقوق طنطا 260
تربية نوعية فنية مطروح 259.5
تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 259
سياحة وفنادق الفيوم 259
دار العلوم أسوان 258
تربية نوعية فنية الإسكندرية 258
تربية شعبة تربية فنية السويس 258
حقوق انتساب موجه القاهرة 257.5
تربية نوعية موسيقية جنوب الوادى 257.5
تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5
فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 257.2
حقوق انتساب موجه بنى سويف 257
سياحة وفنادق بنى سويف 256.5
تربية نوعية فنية الزقازيق 255.5
حقوق المنوفية بشبين الكوم 255.5
حقوق انتساب موجه جنوب الوادى 255
تربية نوعية فنية كفر الشيخ 255
تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 254.5
حقوق المنصورة 254.5
تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 254
سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 254
تربية نوعية موسيقية عين شمس 254
تربية نوعية أسوان 254
تربية رياضية بنين الإسكندرية 254
تربية دمياط رياضة 254
حقوق انتساب موجه عين شمس 254
دار العلوم المنيا 253.5
اقتصاد منزلى حلوان 253.5
تربية (طفولة) أسوان 253.5
حقوق انتساب موجه أسوان 251.5
حقوق انتساب موجه حلوان 251.5
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 251
حقوق مدينة السادات 250.5
تربية نوعية فنية الفيوم 250.5
العالى الكندى تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 250.5
اقتصاد منزلى العريش 250
دار العلوم انتساب موجه أسوان 250
خدمة اجتماعية حلوان 250
حقوق انتساب موجه الإسكندرية 249.5
تربية رياضية بنين الفيوم 249.5
حقوق انتساب موجه أسيوط 249
تربية فنية حلوان بالزمالك 249
تربية نوعية المنوفية بأشمون 249
تربية نوعية فنية القاهرة 248.5
تربية أسوان رياضة 248.5
تربية رياضية بنين جنوب الوادى 248.5
التكنولوجى العالى 10 رمضان إدارة أعمال 248
حقوق انتساب موجه بنها 247.5
دار العلوم انتساب موجه المنيا 247.5
تربية نوعية موسيقية الزقازيق 247
تربية الوادى الجديد رياضة 247
خدمة اجتماعية أسيوط 246.5
تربية نوعية موسيقية أسيوط 245.5
الفنى الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5
حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245
حقوق انتساب موجه الزقازيق 244.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 244.5
تربية نوعية المنصورة بميت غمر 244
خدمة اجتماعية الفيوم 243.5
العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 243
الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 243
تربية رياضية بنين بنها 242.5
تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 242
خدمة اجتماعية أسوان 242
حقوق انتساب موجه طنطا 242
المعهد الكندى العالى للإدارة 6 اكتوبر 241
أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 241
حقوق انتساب موجه مدينة السادات 241
ك.ت. فنى صناعى بنها 241
حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5
تربية نوعية فنية بنها 240.4
تربية رياضية بنين أسيوط 240
الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإداره ومحاسبة 240
تربية نوعية بور سعيد 239.5
تربية نوعية دمياط 239.5
تربية رياضية بنات الإسكندرية 239
سياحة وفنادق مدينة السادات 238.5
ك.ت. فنى صناعى المطريه 238
تربية نوعية فنية عين شمس 238
معهد عالى تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 238
تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 238
تربية (طفولة) العريش 236.5
تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 236.5
الفنى التجارى بالروضه 236.5
تربية العريش رياضة 236
تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 236
تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 235.5
تربية (تعليم ابتدائي) العريش 235.5
تربية رياضية بنات أسيوط 235.5
الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 235.5
تربية العريش 235.5
تربية (تعليم ابتدائي) الوادى الجديد 235
العالى للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 234.5
تربية رياضية بنين أسوان 234.5
تربية رياضية بنات مدينة السادات 234.5
تربية نوعية موسيقية القاهرة 233.5
تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 233
ك.ت. فنى لمواد البناء حلوان 232.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 232
تربية (طفولة) الوادى الجديد 231.5
ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس 231.5
الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) 231.5
تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 231
تربية نوعية موسيقية المنصورة 231
الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230.5
الفنى التجارى بشبرا 228.5
تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 228.5
أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزى 227.5
تربية رياضية بنات الفيوم 227
تربية نوعية موسيقية مطروح 227
تربية نوعية فنية بور سعيد 226.5
الفنى لترميم الآثار بالاقصر 226
تربية نوعية موسيقية المنوفية 225.5
تربية رياضية بنات بنى سويف 225.5
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 225
تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 225
العالى للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.5
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بنى سويف 224.5
تربية رياضية بنين كفر الشيخ 224
تربية نوعية فنية المنصورة 223.5
تربية نوعية فنية أسوان 223
ع.دولى إعلام مدينةالشروق 223
معهد عالى تعاون زراعى وإرشاد أسيوط بمصروفات 223
الفنى للفنادق المطريه 222
تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة 220
الجزيره العالى حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 220
تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220
معهد عالى دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5
العالى للغات 6 اكتوبر 218.5
ش.مطاعم فنى سياحة مطريه 218
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 218
معهد عالى تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 217
الجزيره العالى للاتصال والإعلام بالمقطم 215.5
تربية نوعية فنية جنوب الوادى 215
تربية نوعية موسيقية أسوان 215
المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 214
العالى للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5
تربية موسيقية حلوان 212.5
تربية رياضية بنين حلوان 211.5
الفنى للفنادق الإسكندرية 211
العالى للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 209
العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 207
طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 206.5
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.