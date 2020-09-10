شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. ننشر الحد الأدنى للقبول فى الكليات العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان وزارة التعليم العالى، عن انطلاق المرحلة الثالثة للتنسيق بعد يوم 16 سبتمبر المقبل، بواقع 205 درجات بنسبة 50% بعدد طلاب 57185 للشعبة العلمية، يعيد ”الخليج 365” نشر نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019 والحد الأدنى للقبول بالكليات بالعام الماضى بالنسبة للشعبة العلمية وجاءت كالأتى:- طب المنصورة 405.5 طب المنوفية بشبين الكوم 405.5 هندسة بترول وتعدين السويس 405.5 طب جنوب الوادى 405 طب الزقازيق 405 طب طنطا 405 طب القاهرة 405 طب سوهاج 405 طب عين شمس 404.5 طب الإسكندرية 404.5 طب قناة السويس بالإسماعيلية 404.5 طب بنها 404.5 طب كفر الشيخ 404.5 طب المنيا 404.5 طب حلوان 404 طب بور سعيد 404 طب أسيوط 404 طب الفيوم 403.5 طب السويس 403.5 طب بنى سويف 403.5 طب أسوان 403.5 طب أسنان بنى سويف 403 طب أسنان الفيوم 403 طب أسنان أسيوط 403 طب أسنان الزقازيق 403 طب أسنان المنيا 403 طب أسنان عين شمس 403 طب أسنان جنوب الوادى 403 طب أسنان الإسكندرية 403 طب أسنان القاهرة 403 طب أسنان طنطا 403 طب أسنان كفر الشيخ 403 طب أسنان المنصورة 403 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 403 صيدلة جنوب الوادى 402.5 صيدلة المنوفية 402.5 صيدلة الفيوم 402 صيدلة دمنهور 402 صيدلة المنصورة 402 صيدلة مدينة السادات 402 صيدلة المنيا 402 صيدلة وتصنيع دوائى كفر الشيخ 401.5 صيدلة بنى سويف 401.5 صيدلة الزقازيق 401.5 صيدلة طنطا 401.5 صيدلة القاهرة 401.5 صيدلة سوهاج 401.5 صيدلة عين شمس 401.5 صيدلة أسيوط 401 صيدلة بور سعيد 401 صيدلة الإسكندرية 401 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 401 صيدلة حلوان 401 علاج طبيعى القاهرة 400.5 علاج طبيعى بنى سويف 400.5 علاج طبيعى كفر الشيخ 400.5 علاج طبيعى جنوب الوادى 400.5 طب بيطرى المنوفية 399.5 ألسن كفر الشيخ 399.5 طب بيطرى المنيا 399 طب بيطرى المنصورة 399 طب بيطرى الزقازيق 399 طب بيطرى بنى سويف 399 علوم البترول والتعدين مطروح 399 طب بيطرى كفر الشيخ 398.5 طب بيطرى جنوب الوادى 398.5 طب بيطرى أسوان 398.5 طب بيطرى سوهاج 398.5 طب بيطرى أسيوط 398.5 طب بيطرى دمنهور 398.5 طب بيطرى القاهرة 398.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 398.5 طب بيطرى الإسكندرية 398 طب بيطرى قناة السويس بالإسماعيلية 398 طب بيطرى بنها 398 طب بيطرى مدينة السادات 398 طب بيطرى الوادى الجديد 398 طب بيطرى مطروح 398 هندسة دمياط 397.5 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 397.5 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 397 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف 397 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بنى سويف 396 تمريض طنطا 395.5 علوم دمنهور 395.5 هندسة القاهرة 395 هندسة المنصورة 395 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية 395 ألسن عين شمس 395 تمريض دمنهور 394.5 ألسن بنى سويف 394.5 علوم كفر الشيخ 394.5 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 394.5 علوم سوهاج 394.5 علوم القاهرة 394 علوم جنوب الوادى 394 ألسن الأقصر 394 تمريض المنصورة 394 ألسن المنيا 394 ألسن أسوان 393.5 تمريض بور سعيد 393.5 علوم الإسكندرية 393.5 ألسن سوهاج 393.5 هندسة بنى سويف 393 علوم الزقازيق 393 علوم بنى سويف 393 علوم الفيوم 393 علوم المنيا 392.5 علوم طنطا 392.5 علوم عين شمس 392.5 هندسة عين شمس 392 علوم أسيوط 392 علوم المنصورة 392 هندسة الزقازيق 392 هندسة جنوب الوادى 392 تمريض الزقازيق 392 علوم حلوان 391.5 علوم بنها 391.5 علوم المنوفية بشبين الكوم 391.5 علوم أسوان 391.5 علوم قناة السويس بالإسماعيلية 391 هندسة طنطا 391 علوم السويس 391 تمريض المنوفية بشبين الكوم 390.5 علوم الوادى الجديد 390.5 علوم بور سعيد 390.5 علوم دمياط 390.5 علوم العريش 390.5 علوم بنات عين شمس 390.5 هندسة المنوفية بشبين الكوم 390.5 علوم الأرض بنى سويف 390 هندسة بنها 390 هندسة سوهاج 389.5 هندسة كفر الشيخ 389.5 هندسة بنها بشبرا 389.5 هندسة بور سعيد 389.5 هندسة الإسكندرية 389.5 معهد فنى صحى المنصورة 389 معهد فنى صحى الزقازيق 388.5 هندسة حلوان 388.5 تمريض عين شمس 388.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388 هندسة السويس 388 هندسة حلوان بالمطرية 388 معهد فنى صحى طنطا 388 هندسة الفيوم 388 فنون تطبيقية بنها 388 فنون تطبيقية حلوان 387.5 تمريض المنيا 387.5 تمريض جنوب الوادى 387 تمريض بنها 387 علوم ثروة سمكية ومصايد كفر الشيخ 387 هندسة المنيا 387 معهد فنى صحى الإسكندرية 387 تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية أسيوط 387 تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بور سعيد 386.5 هندسة أسوان 386.5 تمريض سوهاج 386.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 386.5 تمريض كفر الشيخ 386 هندسة أسيوط 386 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف 385.5 تمريض القاهرة 385.5 هندسة الطاقة أسوان 385.5 تخطيط عمرانى القاهرة 385 تمريض الإسكندرية 385 تمريض أسيوط 384.5 معهد فنى صحى بنها 384.5 فنون جميلة (فنون) أسيوط 384.5 فنون تطبيقية دمياط 384.5 تربية الزقازيق 384.5 الاعاقة والتأهيل بنى سويف 384.5 تمريض الفيوم 383.5 تمريض بنى سويف 383 تمريض حلوان 383 تربية المنصورة 383 فنى تمريض طنطا 382.5 فنى صحى جنوب الوادى 382.5 ثروة سمكية السويس 382 فنون تطبيقية بنى سويف 382 حاسبات وذكاء اصطناعى القاهرة 381.5 الاستزراع المائى والمصايد البحرية العريش 381.5 حاسبات ومعلومات طنطا 381.5 آثار القاهرة 381 آثار دمياط 381 حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية 380.5 اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة 380.5 تربية طنطا 380.5 تربية عين شمس 380.5 فنون جميلة (عمارة) حلوان 380.5 تربية دمنهور 380.5 فنى تمريض كفر الشيخ 380 حاسبات ومعلومات عين شمس 379.5 حاسبات ومعلومات المنصورة 379.5 حاسبات ومعلومات كفر الشيخ 379.5 معهد فنى صحى بنى سويف 379.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 379.5 تربية الإسكندرية 378.5 فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية 378.5 آثار ولغات مطروح 378.5 الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ 378.5 تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 378.5 تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان 378.5 آثار أسوان 378 المعهد الفنى للتمريض بالجونة 378 تربية المنيا 378 حاسبات ومعلومات الزقازيق 377.5 فنى تمريض الإسكندرية 377.5 آثار الفيوم 377 تربية بنها 377 الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بنى سويف رياضة 377 تمريض أسوان 377 الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية رياضة 376.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 376.5 حاسبات وذكاء اصطناعى بنها 376.5 آثار الأقصر 376.5 فنون جميلة (عمارة) المنصورة 376 فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم 376 حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم 375.5 حاسبات وذكاء اصطناعى حلوان 375.5 حاسبات ومعلومات الأقصر 375.5 حاسبات ومعلومات السويس 375 حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية 375 تربية مدينة السادات 375 فنى تمريض المنصورة 375 فنى تمريض الزقازيق 375 معهد فنى صحى بور سعيد 374 حاسبات ومعلومات الفيوم 374 معهد فنى صحى سوهاج 373.5 زراعة القاهرة 373.5 سياسة واقتصاد السويس رياضة 373.2 حاسبات ومعلومات بنى سويف 373 حاسبات ومعلومات المنيا 373 تربية كفر الشيخ 373 حاسبات ومعلومات أسيوط 372.5 فنون جميلة (عمارة) أسيوط 372.5 فنون جميلة (عمارة) المنيا 372 حاسبات ومعلومات سوهاج 372 فنى تمريض الزقازيق بفاقوس 372 فنون جميلة (فنون) المنيا 371.5 آثار سوهاج 371.5 ألسن كفر الشيخ رياضة 371.5 إعلام القاهرة 370.5 سياسة واقتصاد بنى سويف رياضة 370.5 تربية الفيوم 370.5 معهد فنى صحى أسيوط 370 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 370 فنى تمريض المنيا 370 آثار جنوب الوادى 370 المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 369.5 تمريض مطروح 369.5 معهد تكنولوجى عالى العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات 369 تجارة جنوب الوادى 369 تربية جنوب الوادى 369 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 369 ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 368.5 مصر العالى هندسة وتكنولوجيا منصورة 368.5 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368.5 تجارة المنصورة 368 تربية حلوان 368 ألسن عين شمس رياضة 368 علوم الإسكندرية رياضة 368 معهد فنى صحى رياضة طنطا 367.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 367 معهد فنى صحى إسماعيليه 366.7 معهد فنى صحى أسوان 366.5 علوم الأرض بنى سويف رياضة 366.5 ألسن أسوان رياضة 366.5 ألسن بنى سويف رياضة 366.5 فنون جميلة (فنون) المنصورة 366.5 معهد فنى صحى رياضة المنصورة 366.5 فنون جميلة (فنون) الأقصر 366 زراعة عين شمس 365.5 علوم القاهرة رياضة 365 ألسن المنيا رياضة 365 تجارة الزقازيق 365 ألسن الأقصر رياضة 365 زراعة دمنهور 364.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 364.5 معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان فرع 6 اكتوبر هندسة بمصروفات 364.5 معهد عالى هندسه مدينه الشروق بمصروفات 364 فنون جميلة (فنون) حلوان 364 زراعة الإسكندرية 364 ألسن سوهاج رياضة 364 تربية سوهاج 363.5 علوم دمنهور رياضة 363 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 363 تربية بور سعيد 363 معهد فنى صحى رياضة الزقازيق 362.5 علوم كفر الشيخ رياضة 362 المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين 361.5 علوم عين شمس رياضة 361.5 تجارة دمياط 361.5 علوم المنصورة رياضة 361 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 361 الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 360.5 إعلام القاهرة رياضة 360.5 معهد فنى صحى امبابة 360.5 المعهد العالى للعلوم الصحية التطبيقية بسوهاج 360.5 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 360 تربية بنات عين شمس 360 فنى تمريض بنها 360 تجارة سوهاج 360 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 359.5 تربية بنى سويف 359.5 تجارة أسوان 359 معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 359 تجارة كفر الشيخ 359 معهد فنى صحى رياضة الإسكندرية 358.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا 358.5 علوم حلوان رياضة 358 علوم طنطا رياضة 358 معهد فنى صحى رياضة بور سعيد 358 تربية نوعية الزقازيق 358 معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا 358 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر 357.5 فنى تمريض سوهاج 357.5 فنى تمريض بنى سويف 357.5 علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم 357.5 علوم بنها رياضة 357 معهد فنى صحى رياضة بنى سويف 357 تربية (طفولة) طنطا 357 تربية طفولة مبكرة المنوفية 356.5 فنى تمريض جنوب الوادى 356.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 356.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 356 ك.ت. فنى منشات بحريه بور سعيد 356 علوم الفيوم رياضة 356 تجارة الإسكندرية 355.5 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 355.5 فنى تمريض أسيوط 355.5 فنى تمريض الفيوم 355.5 معهد العبور العالى للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات 355.5 تجارة بنى سويف 355 زراعة المنصورة 355 علوم الزقازيق رياضة 355 علوم بور سعيد رياضة 355 تربية أسيوط 355 علوم أسوان رياضة 354 تجارة دمنهور 354 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 354 علوم جنوب الوادى رياضة 353.5 علوم بنات عين شمس رياضة 353.5 زراعة دمياط 353.5 تربية نوعية طنطا 353.5 علوم السويس رياضة 353.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 353 معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 353 علوم أسيوط رياضة 352.5 علوم بنى سويف رياضة 352.5 زراعة الإسكندرية بسابا باشا 352.5 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ 352.5 تربية السويس 352.5 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 352 علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 352 علوم دمياط رياضة 352 علوم المنيا رياضة 351.5 تجارة القاهرة 351.5 تربية طنطا رياضة 351.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة 351 علوم سوهاج رياضة 351 علوم العريش رياضة 351 تجارة وإدارة أعمال حلوان 351 علوم الوادى الجديد رياضة 351 معهد فنى صحى رياضة بنها 350.5 تجارة أسيوط 350.5 تجارة بور سعيد 350 تربية الزقازيق رياضة 350 زراعة القاهرة رياضة 350 زراعة الإسكندرية رياضة 349.5 إعلام بنى سويف رياضة 349.5 تجارة طنطا 349.5 زراعة عين شمس رياضة 349 زراعة دمياط رياضة 348.5 تربية عين شمس رياضة 348.5 تجارة عين شمس 348 أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر 348 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 348 العالى للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس 348 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 348 معهد عالى حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات 347.5 معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 347.5 تربية بور سعيد رياضة 347 زراعة طنطا 347 السلام العالى للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام 346.5 المعهد العالى للهندسة بمدينة 15 مايو 346.5 تربية الفيوم رياضة 346 تجارة بنها 346 تربية نوعية المنيا 346 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 346 معهد القناة العالى للهندسة بالسويس 345.5 تجارة السويس 345.5 تربية الإسكندرية رياضة 345.5 تجارة العريش 345 ك.ت. فنى للبصريات ابو الريش السيدة زينب 344.5 تجارة المنوفية بشبين الكوم 343.5 تربية حلوان رياضة 343.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 343 تربية جنوب الوادى بالغردقة 342.5 حقوق المنيا 342 زراعة كفر الشيخ 342 معهد عالى هندسه 6 اكتوبر بمصروفات 342 تربية نوعية كفر الشيخ 341.5 تربية نوعية الإسكندرية 341.5 تربية طفولة مبكرة أسيوط 341 تجارة مدينة السادات 341 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة 341 معهد الإسكندرية العالى للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات 340.5 معهد فنى صحى رياضة إسماعيلية 340.5 تربية المنصورة رياضة 340.5 تربية المنوفية رياضة بشبين الكوم 340.5 Advertisements تربية (طفولة) دمنهور 340 زراعة المنصورة رياضة 339.5 إعلام جنوب الوادى رياضة 339.5 ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى 339.5 معهد الصفوة العالى هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية 339 زراعة كفر الشيخ رياضة 339 فنى صحى جنوب الوادى رياضة 339 زراعة المنوفية بشبين الكوم 338.5 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 338.5 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة 338 تربية (طفولة) الإسكندرية 337.5 آداب القاهرة 337.5 معهد عالى فنون تطبيقيه 6 اكتوبر 337.5 تربية بنها رياضة 337 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة 337 معهد عالى هندسة وتكنولوجيا العريش 336.7 تربية طفولة مبكرة المنيا 336.5 زراعة بنها بمشتهر 336.5 الاهرامات العالى للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر 336 تربية طفولة مبكرة دمنهور 335.5 الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائى بنى سويف 335.5 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 335.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 مصر العالى بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب 335.5 تجارة انتساب موجه المنصورة 335.5 معهد عالى تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات. 334.5 تجارة انتساب موجه الإسكندرية 333.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى 333.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 333.5 معهد طيبة العالى للهندسه بالمعادى بمصروفات 333.5 زراعة الزقازيق 333 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية وإدارية 333 معهد عالى تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات 333 سياحة وفنادق الإسكندرية 332.5 تربية دمنهور رياضة 332 عالى هندسة بلبيس 332 الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر 331.5 القاهرة العالى ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة 331.5 المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل 331.5 معهد أكتوبر العالى للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات 331 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 330.5 زراعة الفيوم 330.5 معهد عالى فنون تطبيقيه التجمع الخامس 330.5 زراعة وموارد طبيعية أسوان رياضة 330.5 المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس 329.5 تجارة انتساب موجه دمياط 329.5 تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 329 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329 تربية مدينة السادات رياضة 328.5 معهد فنى صحى رياضة سوهاج 328.5 تجارة انتساب موجه الزقازيق 328.5 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية 328 المعهد العالى للهندسة بالمنيا 328 معهد عالى كندى تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج 328 المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر 328 عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج 328 الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات 328 معهد الوادى العالى للهندسة والتكنولوجيا قليوبية 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط 328 معهد المدينة العالى للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328 معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة 328 المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية 328 معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم 328 معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم 328 التعليم الصناعى حلوان 327.5 تربية بنات عين شمس رياضة 327 تربية طفولة مبكرة الفيوم 327 زراعة الزقازيق رياضة 327 العلوم الزراعية البيئية العريش 326.5 تربية طفولة مبكرة بنى سويف 326 معهد فنى صحى رياضة أسوان 326 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى 325.5 تربية نوعية موسيقية المنصورة بميت غمر 325.5 إعلام جنوب الوادى 325 تربية نوعية المنصورة 325 زراعة الفيوم رياضة 324.5 زراعة جنوب الوادى 324 أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب 324 معهد فنى صحى رياضة امبابة 324 زراعة المنيا 324 تربية طفولة مبكرة القاهرة 323.5 زراعة مطروح بفوكه 323.5 تربية رياضية بنين دمياط 323.5 زراعة المنوفية رياضة بشبين الكوم 323 تربية (تعليم ابتدائي) بنى سويف 322.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 322 إعلام بنى سويف 322 تربية نوعية أسيوط 322 فنى تمريض أسوان 321.5 زراعة بنها رياضة بمشتهر 321.5 تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 321.5 آداب المنصورة 321 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 321 دار العلوم القاهرة 320.5 المجمع التكنولوجى المتكامل بالسلام 320.5 معهد فنى صحى رياضة أسيوط 320.5 زراعة سوهاج 320.5 زراعة وموارد طبيعية أسوان 320.5 تجارة انتساب موجه أسوان 320 زراعة الوادى الجديد 320 التعليم الصناعى السويس 320 التعليم الصناعى سوهاج 320 زراعة أسيوط 320 تجارة انتساب موجه جنوب الوادى 320 تربية المنيا رياضة 320 التعليم الصناعى بنى سويف 320 زراعة قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 320 زراعة قناة السويس بالإسماعيلية 320 آداب بنها 318.5 تجارة انتساب موجه دمنهور 317 آداب الزقازيق 316.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 315.5 تربية نوعية موسيقية دمياط 315 تربية (طفولة) عين شمس 315 آداب عين شمس 314 الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة ج بنى سويف التكنولوجية 314 تربية أسوان 313.5 تربية (طفولة) جنوب الوادى 313.5 تربية جنوب الوادى رياضة 313 تجارة انتساب موجه عين شمس 312 تجارة انتساب موجه طنطا 311.5 تربية الوادى الجديد 311.5 آداب الإسكندرية 310 حقوق سوهاج 309.5 تربية (طفولة) سوهاج 309.5 تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية 309.5 تجارة انتساب موجه بنها 308 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 308 ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه أسيوط 308 تجارة انتساب موجه سوهاج 307 ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه قنا 307 تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 306 تربية نوعية جنوب الوادى 306 آداب الفيوم 305.5 تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 305.2 تجارة انتساب موجه أسيوط 304.5 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج القاهرة الجديدة التكنولوجية 304.5 تربية بنى سويف رياضة 304.5 المعهد الكندى العالى للحاسب الآلى بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة 304 تجارة انتساب موجه بنى سويف 304 تجارة انتساب موجه بور سعيد 304 معهد عالى علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات 303.5 تجارة انتساب موجه مدينة السادات 303 فنى تمريض القاهرة 303 تربية كفر الشيخ رياضة 303 تربية السويس رياضة 303 تجارة انتساب موجه السويس 303 تجارة انتساب موجه العريش 302.5 تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ 302 الأكاديمية الحديثة بالمعادى قسم علوم حاسب 301.5 آداب المنوفية بشبين الكوم 301.5 آداب حلوان 301 آداب طنطا 299.5 حقوق الفيوم 299 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 298.5 ك.ت. فنى رى وصرف ومساحه المطرية 298.5 آداب بور سعيد 297.5 تربية نوعية فنية دمياط 296.5 فنى تمريض حلوان 296.5 آداب كفر الشيخ 296.5 تربية نوعية الفيوم 296.5 فنى تمريض أورام القاهرة 296 آداب دمنهور 296 سياحة وفنادق المنيا 296 حقوق دمياط 295 سياحة وفنادق مطروح 295 تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية 294 آداب وعلوم إنسانية السويس 292 معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب بالمعادى بمصروفات 291.9 تربية نوعية مطروح 290.5 تربية فنية المنيا 290 آداب وعلوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 290 آداب جنوب الوادى 290 تربية نوعية القاهرة 290 تربية أسيوط رياضة 289.5 حقوق جنوب الوادى 289.5 تربية (طفولة) السويس 289.5 آداب انتساب موجه القاهرة 288.5 المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية 288 آداب بنى سويف 288 فنى تمريض عين شمس 288 آداب أسوان 288 العالى لنظم الحاسب ونظم المعلومات 6 اكتوبر 287.5 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 287.5 حقوق بنى سويف 287.5 آداب انتساب موجه الإسكندرية 287 آداب انتساب موجه المنصورة 286 سياحة وفنادق المنصورة 286 آداب بنات عين شمس 286 آداب دمياط 285.5 دار العلوم انتساب موجه القاهرة 284.5 تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم 284.5 آداب انتساب موجه عين شمس 284.5 تربية رياضية بنين بور سعيد 284 حقوق أسوان 283.5 آداب أسيوط 283.5 آداب العريش 283 آداب انتساب موجه بنها 282.5 آداب المنيا 282.5 فنى تمريض مستشفى تخصصى عين شمس 281.5 آداب الوادى الجديد 281 آداب انتساب موجه الزقازيق 281 معهد عالى عبور إدارة وحاسبات ونظم بلبيس شعبة علوم حاسب بمصروفات 280.5 المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 280.5 معهد المستقبل العالى للدراسات التكنولوجية المتخصصة شـعبة علوم الحاسب 280 تربية رياضية بنين مطروح 279.5 آداب سوهاج 279 آداب انتساب موجه حلوان 277.5 حقوق القاهرة 276.5 ك.ت. فنى صناعى الصحافه 276.5 حقوق أسيوط 275.5 آداب انتساب موجه دمنهور 275.5 القاهرة العالى (علوم حاسب)قطعة2 م.خدمات البنفسج تجمع اول 275.5 حقوق عين شمس 273 اقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم 272.5 معهد طيبة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 272.5 تربية نوعية بنها 272.5 آداب انتساب موجه كفر الشيخ 272 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 272 آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 272 آداب انتساب موجه الفيوم 271.5 اقتصاد منزلى بنات عين شمس 271.5 حقوق الإسكندرية 271 العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية 271 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادى بالغردقة 271 دار العلوم الفيوم 271 آداب انتساب موجه طنطا 271 سياحه وفنادق الاقصر 270 كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة ج الدلتا التكنولوجية 270 آداب انتساب موجه بور سعيد 270 تربية نوعية موسيقية بور سعيد 270 تربية نوعية عين شمس 270 تربية قناة السويس رياضة بالإسماعيلية 270 تربية نوعية موسيقية طنطا 269.5 تربية نوعية فنية طنطا 269 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 269 تربية سوهاج رياضة 269 آداب انتساب موجه جنوب الوادى 269 تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم 268.5 العالى الدولى للغات والترجمة تجمع خامس 268.5 (المعهد العالى الدولى للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس ( تجارة انجليزى 268.5 آداب انتساب موجه أسوان 268.5 حقوق انتساب موجه سوهاج 267.5 تربية نوعية فنية أسيوط 267 آداب وعلوم إنسانية انتساب موجه السويس 267 مركز التكنولوجيا المتميز بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية 267 حقوق حلوان 266.5 آداب انتساب موجه دمياط 266 خدمة اجتماعية تنموية بنى سويف 265.5 الفراعنة العالى شعبة علوم حاسب سقاره بمصروفات 265.5 آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 265.5 حقوق بور سعيد 265.5 آداب انتساب موجه بنى سويف 265 تربية دمياط 265 دار العلوم انتساب موجه الفيوم 264.5 آداب انتساب موجه أسيوط 264.5 حقوق الزقازيق 264 آداب انتساب موجه العريش 264 عالى إدارة وتكنولوجيا ش علوم حاسب كفر الشيخ 264 السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 264 تربية نوعية شعبة مسرح تربوى المنصورة 263 آداب انتساب موجه المنيا 263 تربية نوعية موسيقية المنيا 262.5 تربية جنوب الوادى رياضة بالغردقة 262.5 حقوق بنها 262.5 آداب انتساب موجه الوادى الجديد 262 تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر 262 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 261.5 آداب انتساب موجه سوهاج 260.5 حقوق طنطا 260 تربية نوعية فنية مطروح 259.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 259 سياحة وفنادق الفيوم 259 دار العلوم أسوان 258 تربية نوعية فنية الإسكندرية 258 تربية شعبة تربية فنية السويس 258 حقوق انتساب موجه القاهرة 257.5 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادى 257.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسوان 257.5 فنى تمريض قناة السويس بالإسماعيلية 257.2 حقوق انتساب موجه بنى سويف 257 سياحة وفنادق بنى سويف 256.5 تربية نوعية فنية الزقازيق 255.5 حقوق المنوفية بشبين الكوم 255.5 حقوق انتساب موجه جنوب الوادى 255 تربية نوعية فنية كفر الشيخ 255 تربية شعبة تربية فنية قناة السويس بالإسماعيلية 254.5 حقوق المنصورة 254.5 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 254 سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية 254 تربية نوعية موسيقية عين شمس 254 تربية نوعية أسوان 254 تربية رياضية بنين الإسكندرية 254 تربية دمياط رياضة 254 حقوق انتساب موجه عين شمس 254 دار العلوم المنيا 253.5 اقتصاد منزلى حلوان 253.5 تربية (طفولة) أسوان 253.5 حقوق انتساب موجه أسوان 251.5 حقوق انتساب موجه حلوان 251.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 251 حقوق مدينة السادات 250.5 تربية نوعية فنية الفيوم 250.5 العالى الكندى تكنولوجيا إدارة تجمع خامس 250.5 اقتصاد منزلى العريش 250 دار العلوم انتساب موجه أسوان 250 خدمة اجتماعية حلوان 250 حقوق انتساب موجه الإسكندرية 249.5 تربية رياضية بنين الفيوم 249.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 249 تربية فنية حلوان بالزمالك 249 تربية نوعية المنوفية بأشمون 249 تربية نوعية فنية القاهرة 248.5 تربية أسوان رياضة 248.5 تربية رياضية بنين جنوب الوادى 248.5 التكنولوجى العالى 10 رمضان إدارة أعمال 248 حقوق انتساب موجه بنها 247.5 دار العلوم انتساب موجه المنيا 247.5 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 247 تربية الوادى الجديد رياضة 247 خدمة اجتماعية أسيوط 246.5 تربية نوعية موسيقية أسيوط 245.5 الفنى الصناعى للصناعات المتطورة النهضة اول مدينة السلام القاهرة 245.5 حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 245 حقوق انتساب موجه الزقازيق 244.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 244.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 244 خدمة اجتماعية الفيوم 243.5 العالى للحاسبات بمدينة الشروق شعبة إدارة ومحاسبة 243 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات نظم المعلومات الإدارية 243 تربية رياضية بنين بنها 242.5 تربية (تعليم ابتدائي) مطروح 242 خدمة اجتماعية أسوان 242 حقوق انتساب موجه طنطا 242 المعهد الكندى العالى للإدارة 6 اكتوبر 241 أكاديمية باخباراليوم تكنولوجيا صحافة 6اكتوبر 241 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 241 ك.ت. فنى صناعى بنها 241 حقوق انتساب موجه المنصورة 240.5 تربية نوعية فنية بنها 240.4 تربية رياضية بنين أسيوط 240 الأكاديمية الحديثة بالمعادى اقتصاد وإداره ومحاسبة 240 تربية نوعية بور سعيد 239.5 تربية نوعية دمياط 239.5 تربية رياضية بنات الإسكندرية 239 سياحة وفنادق مدينة السادات 238.5 ك.ت. فنى صناعى المطريه 238 تربية نوعية فنية عين شمس 238 معهد عالى تعاون زراعى شبرا الخيمه بمصروفات 238 تربية نوعية فنية دمنهور بالنوبارية 238 تربية (طفولة) العريش 236.5 تربية رياضية بنات قناة السويس بالإسماعيلية 236.5 الفنى التجارى بالروضه 236.5 تربية العريش رياضة 236 تربية نوعية فنية المنصورة بمنية النصر 236 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) العريش 235.5 تربية رياضية بنات أسيوط 235.5 الأكاديمية الحديثة بالمعادى نظم معلومات إدارية 235.5 تربية العريش 235.5 تربية (تعليم ابتدائي) الوادى الجديد 235 العالى للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس 234.5 تربية رياضية بنين أسوان 234.5 تربية رياضية بنات مدينة السادات 234.5 تربية نوعية موسيقية القاهرة 233.5 تربية رياضية بنين قناة السويس بالإسماعيلية 233 ك.ت. فنى لمواد البناء حلوان 232.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 232 تربية (طفولة) الوادى الجديد 231.5 ع.كندى تكنو.إعلام ت.خامس 231.5 الاكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام (شعبة إدارة الأعمال) 231.5 تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية 231 تربية نوعية موسيقية المنصورة 231 الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام 6 اكتوبر 230.5 الفنى التجارى بشبرا 228.5 تربية نوعية موسيقية دمنهور بالنوبارية 228.5 أكاديمية اخبار اليوم 6 أكتوبر علوم إدارية إنجليزى 227.5 تربية رياضية بنات الفيوم 227 تربية نوعية موسيقية مطروح 227 تربية نوعية فنية بور سعيد 226.5 الفنى لترميم الآثار بالاقصر 226 تربية نوعية موسيقية المنوفية 225.5 تربية رياضية بنات بنى سويف 225.5 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 225 تربية نوعية موسيقية الإسكندرية 225 العالى للدراسات النوعية واللغات جيزه 224.5 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بنى سويف 224.5 تربية رياضية بنين كفر الشيخ 224 تربية نوعية فنية المنصورة 223.5 تربية نوعية فنية أسوان 223 ع.دولى إعلام مدينةالشروق 223 معهد عالى تعاون زراعى وإرشاد أسيوط بمصروفات 223 الفنى للفنادق المطريه 222 تربية (طفولة) جنوب الوادى بالغردقة 220 الجزيره العالى حاسب ونظم معلومات إدارية (شعبة نظم) بالمقطم 220 تربية نوعية فنية المنوفية بأشمون 220 معهد عالى دراسات تعاونيه وإدارية بالمنيرة بمصروفات 219.5 العالى للغات 6 اكتوبر 218.5 ش.مطاعم فنى سياحة مطريه 218 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 218 معهد عالى تعاون زراعى شعبة تربوية شبراالخيمه بمصروفات 217 الجزيره العالى للاتصال والإعلام بالمقطم 215.5 تربية نوعية فنية جنوب الوادى 215 تربية نوعية موسيقية أسوان 215 المعهد العالى لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات بالمنيا شعبة نظم المعلومات الإدارية 214 العالى للإعلام وفنون الاتصال 6 اكتوبر 213.5 تربية موسيقية حلوان 212.5 تربية رياضية بنين حلوان 211.5 الفنى للفنادق الإسكندرية 211 العالى للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 209 العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة سوهاج (شعبة نظم) 207 طيبة العالى بالمعادى لنظم المعلومات الإدارية 206.5

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنسيق المرحلة الثالثة 2019.. ننشر الحد الأدنى للقبول فى الكليات العام الماضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.