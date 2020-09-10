الهروب القاتل.. مصرع صاحب شركة قفز من الرابع هربا من كمين زوجته وأسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم يجد صاحب شركة سياحة سبيلا للهرب من احتجاز أسرة زوجته له إلا القفز من شرفة الغرفة بحثا عن النجاة ليدفع حياته الثمن وينتهي به المطاف جثة أسفل العقار.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أسفل عقار بنطاق قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وشكل العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة. وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لصاحب شركة يرتدي ملابسه، وبها آثار كسور متفرقة بالجسم.

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جهود البحث والتحري تحت إشراف العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث، وبقيادة الرائد أحمد ممدوح رئيس المباحث، توصلت إلى ان خلافات متكررة بين المتوفى وزوجته، تطورت إلى شجار، استعانت على إثره الزوجة بشقيقها وابن عمتها فاحتجزاه واعتديا عليه بالضرب.

حسب التحريات، اضطر المتوفى للقفز من شرفة شقة بالطابق الرابع هربا من أسرة زوجته، ليلقى حفته فور ارتطامه بالأرض.

وتمكن الرائد إبراهيم حسن والنقيب هشام شهاب، معاوني مباحث الشيخ زايد، من ضبط الزوجة وشقيقها وأحد أقاربهما؛ لاتهامهم باحتجاز المتوفى، ما اضطره للقفز من الشرفة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق والتصريح بالدفن.