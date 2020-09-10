محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد وطارق سمير: كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن الإجراءات التي ستتخذها خلال إجراء انتخابات مجلس النواب 2021. وجاءت الإجراءات كالتالي: - تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل التصويت وبعده - التقيّد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع وتكليف موظف بتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين Advertisements - فرض ارتداء الكمامة الواقية وتوفيرها مجانًا للناخبين - إلزام كافة المرشحين بالدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي - استخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونًا وتعليق لافتات للدعاية - تكليف موظف مختص بالتعرف على شخصية الناخب حال حدوث لبس بسبب الكمامة وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراء انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي 24، و25 أكتوبر، وانتخابات المرحلة الأولى بالخارج: 21، و22، و23 أكتوبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدعاية على السوشيال ميديا.. 7 إجراءات في انتخابات مجلس النواب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.