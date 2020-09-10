محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد وطارق سمير:
دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين إلى التقدم إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.
وأكد رئيس الوطنية للانتخابات عن توفير كمامة مجانية للناخبين، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ووجه المستشار لاشين إبراهيم الشكر لمجلس النواب المنتهية ولايته، قائلًا: إنه اضطلع خلال فترته بمسؤوليته التشريعية، وتحمل مسؤوليات جسام في إقرار القوانين والتشريعات.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوطنية للانتخابات: توفير "كمامة مجانية" للناخبين أمام لجان الاقتراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.