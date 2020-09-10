رئيس الوطنية للانتخابات: توفير "كمامة مجانية" للناخبين أمام لجان الاقتراع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد وطارق سمير:

دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين إلى التقدم إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات عن توفير كمامة مجانية للناخبين، مشددًا على أن الانتخابات ستجرى وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووجه المستشار لاشين إبراهيم الشكر لمجلس النواب المنتهية ولايته، قائلًا: إنه اضطلع خلال فترته بمسؤوليته التشريعية، وتحمل مسؤوليات جسام في إقرار القوانين والتشريعات.