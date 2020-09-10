مجلس النواب الجديد.. ننشر الجدول الزمني لإجراء الانتخابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير ومحمود السعيد: أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم عن فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب الجديد. وينشر "الخليج 365" الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بالداخل والخارج على النحو التالي: - فتح باب الترشح: 17 سبتمبر إلى 26 سبتمبر (من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً). - تسجيل المصريين بالخارج بياناتهم على موقع الهيئة: من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر - المرحلة الأولى من الانتخابات بالداخل: 24، و25 أكتوبر - المرحلة الأولى من الانتخابات بالخارج: 21، و22، و23 أكتوبر - نتيجة المرحلة الأولى: 1 نوفمبر - انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالداخل: 23، و24 نوفمبر Advertisements - انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى بالخارج: 21، و22، و23 نوفمبر - تعلن الهيئة النتائج النهائية: 30 نوفمبر - انتخابات المرحلة الثانية بالداخل: 4، و5، و6 نوفمبر - انتخابات المرحلة الثانية بالخارج: 7، 8 نوفمبر - إعلان نتيجة انتخابات المرحلة الثانية: 15 نوفمبر - انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالداخل: 7، و8 ديسمبر - انتخابات إعادة المرحلة الثانية بالخارج: 5، و6، و7 ديسمبر - إعلان النتيجة النهائية: 14 ديسمبر

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