أخبار مصر | زاهي حواس من عمق 11 مترًا بسقارة: "كشف أثري عظيم" (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس من عمق 11 مترًا بسقارة: "كشف أثري عظيم" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق، إن كشف سقارة الأخير يعيد للأذهان الأمجاد.

وأضاف حواس في فيلم ترويجي عم الكشف بثته وزارة السياحة والآثار منذ قليل، أن الكشف مذهلًا بكل المقاييس حيث تم العثور على عدد كبير من الترابيت الملونة، والتي لم تفتح منذ 2500 عامًا.

وكانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت عن كشف أثري الجديد في منطقة سقارة، والذي أسفر عن 13 تابوتًا ملونة لم تفتح منذ 2500 عام، وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تمامًا ولم تُفتح منذ أن تم دفنها داخل البئر وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب البئر والتي تم فتح أحدها وتم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي، ولكن سيتم الإجابة على هذه الأسئلة خلال الأيام القليلة القادمة من خلال استمرار أعمال الحفائر.

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وقامت وزارة السياحة والآثار بحملة ترويجية على وسائل التواصل الإجتماعي للترويج لهذا الكشف الأثري، حيث تم بث أولي الافلام الترويجية الخاصة به منذ قليل.

وكانت أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة أسفرت عن الكشف عن بئر عميق للدفن به أكثر من 13 تابوتًا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عام، ويبلغ عمق البئر حوالي 11 متر، وعُثر بداخله على التوابيت الخشبية الملونة المغلقة مرصوصة بعضها فوق البعض.

وتفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، البئر حيث حرص الوزير على النزول إلى القاع مع الدكتور مصطفى وزيري لتفقد الكشف تمهيدًا للإعلان عنه قريبًا في مؤتمر صحفي بمنطقة آثار سقارة، كما وجه الشكر إلى العاملين بالموقع للعمل في ظروف صعبة مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.