أخبار مصر | ننشر نص كلمة رئيس الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر نص كلمة رئيس الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات عن فتح باب الترشح لمجلس النواب وذلك بعد مرور 5 سنوات ومرورا بثورتين من أكبر الثورات في العالم العربي.

وكانت قد أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات بيانا صباح اليوم أعلنت فيه انعقاد لمؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب واعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

وجاء نص البيان الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات كالاتي: