أخبار مصر | عاجل.. إجراء انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي 24 و25 أكتوبر المقبل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 10 سبتمبر 2020 06:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إجراء انتخابات مجلس النواب بالداخل يومي 24 و25 أكتوبر المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء الاقتراع في انتخابات مجلس النواب في الخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة 21 و22 و23 أكتوبر المقبل بينما تجرى في الداخل يومي السبت والأحد 24 و25 اكتوبر المقبل على أن تعلن النتيجة الخاصة بالمرحلة الأولى في موعد اقصاه 1 نوفمبر 2020.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الناخبين مدعوين لانتخاب عدد 284 مقعد بالنظام الفردي، و284 مقعد بالقائمة، وفقًا للجدول الزمني الذي سيتم نشره بالجريدة الرسمية، على ان تقدم طلبات الترشح اعتبارًا من الخميس 17 -9-2020 حتى السبت 26-9-2020 وناشد من يرغب في الترشح بدء اجراءات الكشف الطبي من اليوم.