شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

تقدم طلبات الترشح اعتبار من يوم الخميس 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر 2020.

على كل من يرغب في الترشح أن يبدأ في إجراءات الكشف الطبي وفق القواعد المتبعة.

الأربعاء والخميس والجمعة 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج بالمرحلة الأولى.

24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

تجرى انتخابات الإعادة بالخارج من 21 إلى 23 نوفمبر 2020

23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020

موعد إعلان نتيجة الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

*المرحلة الثانية

- تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر

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- تجرى في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر

- النتيجة 15 نوفمبر 2020

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

*الموعد النهائي للنتيجة:

- 14 ديسمبر 2020