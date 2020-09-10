شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. «الوطنية للانتخابات» تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء من مبنى التلفزيون المصرى «ماسبيرو».

ويعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمنى الإجرائي لانتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين ومواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.