شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الشهري للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي يترأسها وزير الخارجية، اجتماعها الشهري اليوم الخميس، برئاسة السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين، العام للجنة، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، بحضور ممثلى الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة.

وأكد الأمين العام للجنة، أنه على الرغم من حداثة اللجنة كآلية مؤسسية دائمة تعنى بتنسيق ملف حقوق الإنسان بالدولة، إلا أن جهودها بدأت تؤتى ثمارها في إعطاء قوة دفع ملموسة للجهود الوطنية، من خلال عمل منهجي منسق اتصالا، بمختلف أبعاد ملف حقوق الإنسان، بما في ذلك عدد من المبادرات الجديدة، التي من شأنها تحقيق التطوير الذي تستهدفه الدولة من وراء إنشاء اللجنة.

استعرض الاجتماع التقدم المحرز في عمل الأمانة الفنية خلال شهر أغسطس، تنفيذًا لإختصاصات اللجنة المنصوص عليها، في قرار إنشائها الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، وتناول جهود الأمانة الفنية، في إعداد أول استراتيجية وطنية مصرية لحقوق الإنسان، وفقاً للخطة التي اعتمدتها اللجنة خلال إجتماعها الأول في يوليو الماضى.

واستعرضت اللجنة جهود مجموعة صياغة الاستراتيجية للانتهاء من إعداد المسودة الأولى، والتي تأسست على التحليل المتعمق للبرامج، وخطط العمل المستقبلية المرتبطة بملف حقوق الإنسان لدى 23 وزارة وجهة بالدولة.

وأكدت اللجنة، أهمية أن تراعى عملية إعداد الإستراتيجية مسألة تحقيق الترابط مع الاستراتيجيات الوطنية المتخصصة المعتمدة بالفعل في المجالات ذات الصلة، وكذا دراسة الاستراتيجيات وخطط العمل التي نفذتها الدول الأخرى وما كشفته من ممارسات فضلى يمكن الاستفادة منها.

وأوضح الأمين العام للجنة، أنه سيتم عرض مسودة الاستراتيجية على أعضاء الهيئة الاستشارية، التي تضم أكثر من 20 من الشخصيات العامة والخبراء الوطنيين المتميزين من ذوى تخصصات مختلفة، بهدف الحصول على ملاحظاتهم، على أن يعقب ذلك عقد اجتماع معهم ببداية الشهر المقبل لإجراء مناقشة متعمقة حول مضمون المسودة وللتعرف على ما لديهم من مقترحات اضافية.

وأضاف السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين الأمين العام للجنة، ومساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، أنه جارى ترتيب عقد عشرة جلسات استماع، خلال شهر أكتوبر، في القاهرة، وخمس محافظات أخرى على مستوى الجمهورية، بحضور ممثلى منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن عدد من أعضاء مجلس النواب، بهدف تلقى مقترحاتهم، والتعرف على أمالهم وطموحاتهم، فيما يتعلق بمضمون الاستراتيجية.

وأكد الأمين العام، في هذا الخصوص حرص اللجنة على إتباع نهج تشاورى موسع في عملية الإعداد للإستراتيجية، التي تعتبر الأولى من نوعها في مصر، وتأتى تنفيذا لللارادة السياسية للدولة بتحقيق النقلة النوعية التي تليق بمصر والمصريين، مضيفا ان تلك الاستراتيجية ستتضمن إلى جانب اطارها العام مجموعة متتالية من خطط العمل الخمسية التي يجرى تنفيذها والبناء عليها.

Advertisements

كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز من قبل الأمانة الفنية في إعداد «ورقة موقف» للحكومة ردا على التقرير السنوى الأخير للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بما يعكس اهتمام الحكومة بدراسة والتفاعل الإيجابي مع مضمون هذا التقرير، والتعقيب على ما تضمنه من توصيات وملاحظات، احتراما من جانبها للمجلس، ودوره البناء باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة، وشريك للدولة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وقد تناول الاجتماع كذلك موقف جهود إعداد الردود الوطنية على المراسلات الواردة من الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وموقف اعداد التقارير الدورية المقدمة إلى تلك الآليات، وتم تدارس سبل تذليل اية معوقات قد تحول دون الالتزام بالآجال الزمنية المحددة لذلك. كما استعرضت اللجنة نتائج اجتماعات مجموعات العمل المختلفة المنبثقة عن اللجنة العليا، والمكلفة ببحث ملفات حقوقية محددة، كما استعرض موقف الاتصالات التي تمت لبناء شراكات مع بعض الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، والشركاء الدوليين، لتحقيق الأولويات الوطنية في مجال حقوق الانسان.

وشهد الاجتماع قيام ممثل هيئة الرقابة الإدارية بتقديم عرض عن جهود الهيئة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، كما قام ممثل المجلس القومي لشؤون الإعاقة، بتقديم عرض عن خطط وجهود المجلس، لتعزيز وحماية الأشخاص ذوى الإعاقة.