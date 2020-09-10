المجلس القومي للمرأة يبحث عن «سيدة القطار» لتكريمها

شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يبحث عن «سيدة القطار» لتكريمها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أشاد المجلس القومي للمرأة بالموقف الإيجابي للسيدة المعروفة إعلاميا بإسم «سيدة القطار»، التي دافعت عن أحد المواطنين أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المواطن وكمسري ورئيس القطار الذي أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة المصرية بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.
وأكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هذا الموقف الإنسانى والنبيل والإيجابي ليس جديد على المرأة المصرية المعروف عنها الجدعنة والشهامة، وأن رد فعلها نبع من غريزة الأمومة لديها التي دفعتها لوقف هذا الموقف المهين الذي تعرض له المواطن وتدخلت سريعاً لفض النزاع.
وأضافت مرسي، في بييان، أن المجلس القومي للمرأة يبحث عن السيدة المصرية بطلة هذا الواقعة، لتكريمها على موقفها الانسانى.
وتوجهت مايا مرسى بالشكر إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير لاعلانه اعتذاره وتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنّ ما حدث في قطار رقم 948 «المنصورة- القاهرة» بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، فضلا عن تحويل «الكمسارية» المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل.
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