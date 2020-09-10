شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومي للمرأة يبحث عن «سيدة القطار» لتكريمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المجلس القومي للمرأة بالموقف الإيجابي للسيدة المعروفة إعلاميا بإسم «سيدة القطار»، التي دافعت عن أحد المواطنين أثناء تواجدها بالقطار رقم 948 المتجه من المنصورة إلى القاهرة، أمس، حينما حدثت مشادة بين هذا المواطن وكمسري ورئيس القطار الذي أصر على أن يدفع قيمة التذكرة أو النزول من القطار، لتهم السيدة المصرية بدفع قيمة التذكرة 22 جنيها لحل المشكلة بشكل سريع.

وأكدت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هذا الموقف الإنسانى والنبيل والإيجابي ليس جديد على المرأة المصرية المعروف عنها الجدعنة والشهامة، وأن رد فعلها نبع من غريزة الأمومة لديها التي دفعتها لوقف هذا الموقف المهين الذي تعرض له المواطن وتدخلت سريعاً لفض النزاع.

وأضافت مرسي، في بييان، أن المجلس القومي للمرأة يبحث عن السيدة المصرية بطلة هذا الواقعة، لتكريمها على موقفها الانسانى.

وتوجهت مايا مرسى بالشكر إلى وزير النقل الفريق كامل الوزير لاعلانه اعتذاره وتقدير لجموع ركاب قطارات السكة الحديد، مشددًا على أنّ ما حدث في قطار رقم 948 «المنصورة- القاهرة» بالتجاوز في حق أحد الركاب لن يمر مرور الكرام، فضلا عن تحويل «الكمسارية» المتجاوزين في حق أحد الركاب للتحقيق الفوري ووقفهما عن العمل.