شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تنفيذ برنامج «أهل مصر» بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن استكمال البرنامج العاجل لأبناء المحافظات الحدودية «أهل مصر» والذي تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه في إطار حرص سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشباب ورفع وبناء قدراتهم وتوعيتهم وبتوجيهات سيادة اللواء دكتور محمد عيد الفضيل شوش محافظ شمال سيناء تقرر استكمال تنفيذ البرنامج العاجل لشباب المحافظات الحدودية أهل مصر.

وأضاف الغندور أن البرنامج يتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولي تضم معسكر تدريبي مغلق عبارة عن عدد من الندوات تضم موضوعات «تحديات الأمن القومي، التطرف والإرهاب، التنمية البشرية، التعريف بالمشروعات القومية وعائدها على الوطن والمواطن»، بجانب أنشطة فنية، ولقاء مع المحافظ والقيادات التنفيذية.

وأشار الغندور إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج عبارة عن رحلة تثقيفية لزيارة معالم مدينة القاهرة الثقافية والأثرية والتاريخية، معلنًا شروط المشاركة في المعسكر وهي عبارة عن الالتزام بحضور جميع ساعات التدريب والإقامة بفندق سويس إن العريش، وألا يكون سبق للمشارك حضور أي من المعسكرات التدريبية السابقة بالبرنامج، مع ضرورة الانضباط والتفاعل والمشاركة وطرح الأفكار.

وقال الغندور إنه سيتم إعلان أسماء المشاركين في المعسكر على الموقع الرسمي لمحافظة شمال سيناء على شبكة الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

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