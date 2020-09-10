شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تعرف على قيمة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عدد من المحافظين عن أسعار التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مؤتمر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، عن تقديم بعض التسهيلات في تسديد مخالفات البناء.

محافظة الوادي الجديد

أعلن المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد،عن تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات من خلال لجنة مشكلة لتحديد سعر المتر المربع على حسب كل منطقة.

وأوضح أن هناك شرائح في كل مستوى من المستويات الستة وهي على حسب الغرض وتشمل «سكني – تجاري – صناعي – إداري – آخري» وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.

يجري تلقي الطلبات خلال مواعيد العمل الرسمية وخلال الفترة المسائية من 6 إلى 9 مساءً وفي أيام الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك تيسيرًا على المواطنين وتذليل العقبات.

محافظة القليوبية

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.

وتضمن القرار أنه بعد الإطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشلأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 784 لسنة 2019، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 528 لسنة 2019.

وشملت المادة الأولى تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها، على أن يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة الصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على أل يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها بعد تطبيق البند السابق بالقرار، وتضمنت المادة الثاني أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية للدولة.

محافظة الإسماعيلية

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في مخالفات البناء بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح «بشارة» أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

محافظة القاهرة

أصدر اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، القرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأوضح محافظ القاهرة أنه سيتم حساب فارق خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

و قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، في تصريحات تليفزيونية: «وصلنا في بعض الأماكن لتخفيضات تصل لـ 25 و50%، حيث يصل المتر لـ 120 جنيه للمتر، وكل لك تيسيرًا على المواطنين».

وتابع: «نزلنا للمتر بـ 50 و100 جنيه، والتيسيرات مش هتكون أقل من كدا،وآخر موعد 30 سبتمبر الجاري، وهذا موعد نهائي لا رجعة فيه».

محافظة شمال سيناء

أصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء، ليصبح 50 جنيها للمتر المسطح.

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مصلحة المواطن وتيسيرا عليه.

وأضاف المحافظ أنه قرر تخفيض سعر المتر للمساحات التي تقل عن ١٠٠ متر مربع ليصبح ٥٠ جنيها لجميع المناطق.

وأوضح أن القرار يسري على جميع المواطنين (من تقدم بطلبات تصالج جاري التقديم)، مؤكدا أنه يمكن تقديم طلبات التصالح في مجالس المدن أو الوحدات المحلية القروية كل حسب محل إقامته.

محافظة المنوفية

قرر اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تخفيض الأسعار التقديرية التي تم الإعلان عنها للتصالح في مخالفات البناء بنسبة تصل إلى 20%.

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ووصل عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الآن.

محافظة الاقصر

قرر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكني لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر 50 جنيها، وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وقرر المحافظ المبلغ تخفيض المخصص للتصالح للاستخدام السكني للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ رقم 35 لسنة 2020 على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ«4» متر فأقل 50 جنيها.

وقرر المحافظ تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكني بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر بقرار المحافظ السابق الإشارة إليه، مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة.

وطالبت محافظة الأقصر المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على العقارات المخالفة في المواعيد المحددة، مع التأكيد أن آخر مهلة للتصالح هي 30 سبتمبر 2020 ولن يتم مد المهلة إلى فترات أخرى.

محافظة بورسعيد

قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، تيسيرا على المواطنين تخفيض سعر للمتر للتصالح في مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة، على النحو التالي:

تخفيض سعر المتر بنسبة ١٠% لمدينة بورفؤاد وحي الشرق، و٢٠% لأحياء الزهور والضواحي والعرب والمناخ والغرب، و٣٠% لحي الجنوب.

محافظة سوهاج

قرر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منح فترة سماح لمدة شهرين لاستكمال واستيفاء المستندات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، في هذا الشأن.

وناشد المحافظ المخالفين سرعة التوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لدفع جدية التصالح قبل إنتهاء المدة المحددة، مؤكدا أن الدولة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية عقب انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر الجاري.

محافظة دمياط

أصدرت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قرارًا بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى وذلك وفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وقالت المحافظ إنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح.

محافظة المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم تخفيض قيمة التصالح الخاص بإجراءات تقنين وضاع المباني المخالفة بنسبة بدأت ب 50 % في القرى والمدن، مراعاة للبعد الاجتماعي لسكان القرى والتوابع .

وأضاف «القاضي» في تصريحات صحفية، إن 85 % من المخالفات بالقرى والتوابع، لافتا إلى فتح باب إعادة تقدير قيمة التصالح وهو ما شجع المخالفين على الإقبال على التصالح، مؤكدا أن 52 ألف و888 مواطن تقدم للتصالح، وأن النسبة تجاوز 90% للمتقدمين من المخالفين .

وأكد أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المباني المخالفة لتوعية المواطنين بعدم شراء تلك العقارات أو وحدات سكنيه بها لكون مخالفة، وأيضا لتوعية ملاكها بضرورة التقدم للتصالح .