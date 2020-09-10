شكرا لقرائتكم خبر عن السفير العراقي يلتقي محافظ بني سويف: «علاقتنا بمصر متنوعة ومثمرة» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الخميس، السفير العراقي بالقاهرة، أحمد نايف، الخميس، في مستهل زيارة الأخير للمحافظة، لبحث شؤون طلاب العرق بجامعتي بني سويف والنهضة

ورحب محافظ بني سويف بسفير دولة العراق الشقيقة، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقة بين البلدين، التي تمتد تاريخيا لكافة العصور، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد تقدما ملحوظا في مجال العلاقات الدبلوماسية في مختلف المجالات، وذلك مع كافة دول العالم، ولاسيما الدول العربية الشقيقة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص الطلاب العراقيين بجامعات بني سويف، حيث أعرب السفير سعادته الكبيرة لحجم التيسيرات التي تقدم للطلاب العراقيين، مؤكدا أن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي يتم فيها التعاون المثمر بين البلدين، مشيرًا إلى أن عدد كبير من الطلاب العراقيين يتواجدون في جامعات مصر التي تتمتع بشهرة وثقة كبيرة لدى الدولة العرقية حكومة وشعبًا، لرصانتها وعراقتها المعروفة لدى الجميع، لاسيما أن الهدف الدولة العراقية أن يحصل الطالب على العلم مع الشهادة، وليس الشهادة فقط.

من جانبه، أكد محافظ بني سويف أن «قطاع التعليم بمصر هو من أوليات الرؤية التنموية 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن بني سويف حاليا لديها 3 جامعات، قائلًا: «المحافظة أصبحت قبلة مهمة في مجال التعليم فلدينا جامعة بني سويف التي تعتبر واحدة من كبريات الجامعات المصرية في الوقت الحالي، وتحصد مراكز متقدمة في بعض التصنيفات النوعية على مستوى الدولي، ولديها كليات ذات تخصصات نوعية مميزة، بجانب جامعة النهضة التي ساهمت في تحقيق طفرة في هذا المجال، فضلا عن أول جامعة تكنولوجية في صعيد مصر، والتي تعتمد على التكنولوجيا الكورية ،ومع إقامة جامعة بني سويف الأهلية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ستصبح لدينا 4 جامعات».

كما استعرض محافظ بني سويف عدد من الميزات النسبية والتنافسية التي تمتلكها محافظة بني سويف في مختلف المجالات، خاصة الاستثمار، والسياحة، مؤكدا تطلع المحافظة لمزيد من التعاون وأن تشمل قطاعات أخرى وليس التعليم فحسب، مؤكدا على أنه يوجد استثمار بالمحافظة من دول عربية وأوربية وأفريقية في مختلف المجالات الاقتصادية، وذلك لما تتمتع به المحافظة من ميزات في مجال البنية التحتية، وموقعها الجغرافي، خاصة مع شبكة طرق قوية ومحورية، قد فتحت آفاقاً استثمارية عديدة.

وأعرب السفير العراقي عن تقديره الكبير لحفاوة الاستقبال التي وجدها من محافظة بني سويف، مؤكدًا أن «مصر الشقيقة الكبرى، وتمتد جذور العلاقات بين البلدين إلى عمق التاريخ»، مشيرًا إلى التميز النوعي الذي تشهده الدولتان من علاقات متنوعة ومثمرة على كافة الأصعدة، مؤكدًا «تطلع العراق دائمًا إلى مزيد من العلاقات مع مصر الشقيقة».

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وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الهدايا، حيث أهدى المحافظ درع المحافظة للسفير، وقام بشرح شعار المحافظة الذي يظهر منه الميزات التنافسية للمحافظة في مجال الزراعة والصناعة والسياحة والقيمة التاريخية، فيما أهدى السفير العراقي محافظ بني سويف لوحة فنية تعبر عن جزء من الحضارة العراقية.