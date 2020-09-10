شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فرص عمل جديدة في «الغاز الطبيعى» بالوادى الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة لوادى الجديد عن حاجنها لشغل 7 فرص عمل جديدة بإحدى شركات البترول العاملة بمجال الغاز الطبيعي، لخريجي الجامعات والدبلومات والمعاهد الفنية للعمل كمشرفي وأفراد أمن.

وأوضحت المحافظة في الإعلان الذي حصلت «المصري اليوم» على صورة منه، أن على الراغبين التقدم بالأوراق اللازمة لإدارة المواد البشرية بالمحافظة حتى يمكن إجراء الاختبارات للمتقدمين.

كان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «ايجاس»، والمهندس خالد أبوبكر رئيس شركة طاقة عربية المنفذة للمشروع بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي المضغوط لمحافظة الوادي الجديد، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وعدد من رؤساء الشركات المشاركة في التنفيذ .

وأكد وزير البترول على أن بدء خطوات التنفيذ بالمشروع تأتي تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، موضحاً بأن ذلك يعد حلاً أمثل لإمداد المحافظة وتغذيتها بالغاز الطبيعي في ظل التحديات التي تواجه مد الشبكة القومية للغاز الطبيعى اليها في الوقت الحالي.

ومن جانبه أكد محافظ الوادى الجديد أن خدمة توفير الغاز الطبيعي لأهالي المحافظة هي من أهم الخدمات التي حظيت بها الوادي الجديد، مشيرا بأن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف 14 ألف عميل منزلي بمدينة الخارجة كمرحلة أولى تليها مراحل أخرى للتوصيل إلى باقي نطاق المحافظة، مشيدا باهتمام وزارة البترول في إعطاء دفعات للمشروع بما ساهم في ترجمة ذلك عمليا بتوقيع البروتوكول إيذانا بالبدء في الأعمال، موضحا بأن المحافظة تعمل على وجه السرعة للانتهاء من كافة الإجراءات وتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاز المشروع.

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