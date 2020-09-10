شكرا لقرائتكم خبر عن «الأورمان» تُسلّم 20 «كشك» للأسر الأولى بالرعايا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم تسليم عدد 20 «كشك» للأسر الأكثر احتياجًا بمراكز وقرى محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن عدد الأكشاك التي تم تسليمها للمستفيدين بالمحافظة منذ إنشاء الجمعية وصل إلى 784 «كشك» شاملة البضاعة والكهرباء، بالتعاون وبالتنسيق مع المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى.

وأضاف «شعبان» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الأورمان تستهدف الوصول بالمساعدات والمشروعات متناهية الصغر إلى المستفيدين في أقاصى قرى ونجوع مراكز المحافظة، وأن جميع خدمات الأورمان تقدم إلى المستحقين بالمجان تمامًا دون أن يتكلف المستفيد أي مبالغ على الإطلاق، مشيرًا إلى أن جمعية الأورمان قدمت في جانب تسليم الأكشاك على مدار الأعوام السابقة بمحافظات الجمهورية المختلفة عدد (7،152) كشك .

وأشار إلى أن جمعية الأورمان بمحافظة بني سويف سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى، مؤكدًا أن الجمعية مستمرة خلال عام 2020 في خطاطها لتنفيذ مبادرتها الإنسانية، وتقديم مساعدتها الموسمية للأسر غير القادرة في جميع أنحاء المحافظة.