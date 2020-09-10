شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لاستخراج تراخيص مزاولة مهنة السايس بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء، الخميس، عن فتح باب التقدم لاستخراج تراخيص مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات «السايس» في مختلف الشوارع على مستوى مدن المحافظة.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه على من يرغب التقدم لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات سواء أفراد أو شركات عليه التقدم بطلب إلى ديوان عام المحافظة خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان.

وأضاف الغندور أن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين أن يجيد القراءة والكتابة وذلك بتقديم صورة للمؤهل الدراسي بعد الاطلاع على الأصل، وأن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، وتقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل، وأن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى منها، مع حصوله على رخصة قيادة سارية، بجانب الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه مواد مخدرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على الغير وذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية، وأن لا يكون من العاملين بالدولة.

وأشار الغندور إلى أنه تقدم الطلبات للأمانة الفنية بديوان عام المحافظ «إدارة التعاقدات»، وفي حالة قبول الطلب تسدد رسوم قدرها ٣٠٠٠ جنيه، وتستخرج رخصة مزاولة النشاط لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.