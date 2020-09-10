شكرا لقرائتكم خبر عن توعية المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء بحي الاربعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام العميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين والادارة الهندسية بالحي وعناصر قسم شرطة الاربعين بحملة لوضع ملصقات على العقارات المخالفة والتي لم تتقدم بطلبات للتصالح حتى اليوم وذلك لتوعية المواطنين والتنبيه عليهم بأن آخر ميعاد للتقديم على طلبات التصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 هو يوم 2020/9/30 وأنه بعد انتهاء هذة الفترة سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمخالفين

جاء ذلك بناءعلى توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بشأن التصالح على مخالفات البناء و تعليماته بوضع تنبيه او تحذير على العقارات المخالفة والتى لم يتقدم مالكها بتقديم طلب تصالح حتى الان فى ضوء ماتقدم

توعية المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء بحي الاربعين