شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات أوروبية لـ«فيسبوك» و«تويتر» بمواجهة الأخبار الزائفة على المنصات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عجّلت الأخبار الزائفة «المضروبة» المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بوجود مطالبات دولية للمؤسسات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ مزيد من الإجراءات الفعّالة لمحاربة تلك المشكلة.

وحث الاتحاد الأوروبي اليوم فيسبوك وجوجل وتويتر على بذل مزيد من الجهد للحيلولة دون نشر الأخبار «المزيفة» والمعلومات المضللة.

وقال إنه يجب على كل من فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من المنافسين التقنيين أن يبذلوا محاولات «أقوى» كي يكونوا أكثر فعالية، حسب قول المفوضية الأوروبية، التي أشارت إلى أن عامين مرا منذ المواقفة على ميثاق تنظيم ذاتي للممارسة فيما يتعلق بالتعامل مع المعلومات المضللة.

- صورة أرشيفية

يذكر أن مؤسسات من بينها «موزيلا» وكيانات تجارية أخرى تعمل في صناعة الإعلان، كانت قد وقعت على ذلك الميثاق في 2018 في محاولة لتجنب مزيد من اللواءح الصارمة، وما لبتث أن انضمت كل من مايكروسوفت و«تيك توك» للمجموعة.

وأضافت المفوضية أن هناك عيوبا عديدة في الميثاق وذلك وفقا لتقييمه في السنة الأولى من التنفيذ، حسب التقرير الذي اطلعت عليه وكالة رويترز.

ودعت نائب رئيس المفوضية المسؤولة عن القيم والشفافية فيرا جوروبا، إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمكافحة أية مخاطر جديدة، قائلة: «بينما نشهد تهديدات جديدة وفاعلين جدد، فإن الوقت حان للذهاب إلى مدى أبعد واقتراح تدابير جديدة»، مشددة على ضرورة أن تتحمل منصات التواصل الاجتماعي مزيدا من المسؤولية وأن تتحلى بالشفافية، فهي تحتاج إلى الانفتاح وتوفير وسائل أفضل للحصول على البيانات من بين أمور أخرى«.

وتعمل جوروفا في الوقت الراهن على ما يمسى بـ«خطة عمل الديمقراطية الأوروبية» كي تجعل الديمقراطية أكثر مرونة إزاء التهديدات الرقمية فيما يتعلق بسبل مكافحتها.

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تطبيق جوجل كروم - صورة أرشيفية

ومن المقرر أن تقترح المفوضية قواعد جديدة في إطار ما يسمى بـ«قانون الخدمات الرقمية» بحلول نهاية العام، والتي من شأنها أن تزيد مسؤوليات وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب مسؤوليتها القانونية عن المحتوى الذي ينشر على منصاتها.

وقالت شركة فيسبوك إنها توصلت في وقت سابق من العالم الجاري إلى اتفاق مع وكالة رويترز للأنباء، وهي وحدة تابعة لمؤسسة تومسون رويترز، للتحقق من المحتوى المنشور على منصة التواصل الاجتماعي وتطبيق إنستجرام لمشاركة الصور.