شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» ترصد نسب تخفيضات رسوم التصالح على مخالفات البناء بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المحافظون تشكيل لجان فنية وقانونية لإعادة تسعير رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد، في الوقت الذي استمرت فيه المراكز التكنولوجية في تلقى طلبات التصالح على فترتين وتواصل عملها أيضاً خلال الإجازات والعطلات الرسمية، ورصدت «المصرى اليوم» نسب التخفيض التي شهدتها المحافظات.

في دمياط، قررت المحافظ الدكتورة منال ميخائيل تخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح في بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من 30% إلى 50% بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدين الاقتصادى والاجتماعى، ففى كفرسعد يتراوح سعر المتر السكنى بين 50 و140 جنيها، وفى مركز ومدينة دمياط بين 50 و500 للسكنى وبين 100-800 للتجارى و70-650 للإدارى وبين 50 إلى 500 جنيه للصناعى.

في البحيرة، قرر المحافظ اللواء هشام آمنة، تشكيل لجان فنية وقانونية لإعادة تسعير رسوم التصالح في فى مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد، في الوقت الذي تستمر فيه المراكز التكنولوجية في تلقى طلبات التصالح على فترتين.

وفى المنيا، أعلن المحافظ، اللواء أسامة القاضى، أن اجمالى طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة حتى الآن، بلغ 56 ألفا و91 طلبا، مؤكداً استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية في استقبال طلبات المواطنين للتصالح.

في الاسماعلية، أصدر المحافظ، اللواء شريف بشارة، قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وفى كفر الشيخ، شهدت المراكز التكنولوجية بالمحافظة، إقبالا كبيراً من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح،، وتخفيضات ما بين 25% لـ 40%.

وفى بورسعيد، قرر المحافظ اللواء عادل الغضبان، تخفيض سعر للمتر للتصالح في مخالفات البناء بنسبة ١٠% لمدينة بورفؤاد وحى الشرق، و٢٠% لأحياء الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب، و٣٠% لحى الجنوب.

وفى الأقصر، قرر المحافظ، المستشار مصطفى ألهم، تخفيض مبلغ التصالح المقرر للاستخدام السكنى لجميع النجوع والعزب بقرى المحافظة على أن يكون سعر المتر 50 جنيهاً وهو الحد الأدنى لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

كما قرر تخفيض المخصص للتصالح للاستخدام السكنى للقرى الأم والقرى التابعة بنسبة 30% من الأسعار المعلنة بقرار المحافظ على أن يكون سعر المتر في الشوارع الـ«4» متر فأقل «خمسين جنيها».

بالإضافة إلى تخفيض المبلغ المخصص للتصالح للاستخدام السكنى بمدن المحافظة بنسبة 20% من السعر المقرر مع مراعاة أنه من سبق له التصالح سوف يتم التسوية على ضوء الأسعار المخفضة.

وفى المنوفية، أكد المحافظ اللواء ابراهيم ابو ليمون انه قرر تخفيض الأسعار التقديرية بنسبة تصل إلى 20%، لافتا إلى أن عدد طلبات التصالح في محافظة المنوفية بلغ 142 ألف طلب حتى الآن.

في شمال سيناء، قرر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء ليصبح ٥٠ جنيها للمتر للمساحات التي تقل عن ١٠٠ متر مربع في مختلف مناطق المحافظة.

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وتتراوح قيم التصالح للمبانى السكنية في مدينة العريش ما بين 500 و75 جنيها للمتر المسطح بالعريش، و350 و105 جنيهات بأحياء مدينة بئر العبد، بينما يبلغ سعر المتر في القرى الرئيسية ما بين 75 و45 جنيهًا وبالنسبة للتجمعات والتوابع يقدر المتر ما بين 40 و25 جنيها، وذلك قبل قرارى التخفيض.

وفى البحر الأحمر، قرر المحافظ، اللواء عمرو حنفى، تخفيض مقابل التصالح بنسبة تتراوح ما بين ٣٠-٤٠٪ حسب المنطقة الجغرافية.

وأوضحت هدى المغربى، رئيس مدينة سفاجا، «أن المشروعات الفندقية البحر، والمشروعات الفندقية خلفى، من المستوى الأول والمستوى الثانى والمستوى الثالث، تخفض بنسبة 30٪، كما تخفض بنسبة 40٪، مناطق الإسكان المختلفة بالقرى والتجمعات البدوية من المستوى الرابع.

في القليوبية، قرر المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان تخفيض سعر المتر المربع بنسبة 10% على ألا يقل السعر عن 50 جنيها، ويتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو الوارد والمبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019 على ألا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها.

ورغم قرار اللواء شريف فهمى بشارة’، محافظ الاسماعيلية، بتخفيض 20% من قيمة المتر لايزال آلاف المواطنين يطالبون بمزيد من التخفيضات والوصول بها إلى نسبة 50% كما حدث في عدد من المحافظات، وقال مصدر مسؤول بديوان عام المحافظة إن أسعار المخالفات في القطاع الريفى ما بين 50-150 جنيها للمتر، مؤكدا أن مطالب المواطنين مشروعة، مؤيدا مطالب المواطنين بعمل أبحاث اجتماعية عبر وزارة التضامن للتأكد من عجزهم عن السداد تيسيرًا على جميع المواطنين الجادين المتقدمين بطلبات للتصالح.

وقرر المحافظ تخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

وأعلن المهندس مجدى الطماوى، رئيس مركز الخارجة بالوادى الجديد، تحديد أسعار التصالح في مخالفات البناء على 6 مستويات حسب كل منطقة، وحسب الغرض «سكنى، تجارى، صناعى، إدارى، أخرى» وتبدأ الأسعار من 100 جنيه للمتر وحتى 1500 جنيه.