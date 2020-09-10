شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان توضح تفاصيل برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية ومجالات العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طرحت كلية الهندسة جامعة حلوان، برنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية، وهو برنامج جديد ومميز، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، وتتمثل رؤية البرنامج في وضع عدد من الأهداف التعليمية لبرنامج هندسة القوى والوقاية الكهربية من خلال إعداد مهندسين مؤهلين للمساهمة الفعالة في إحداث تقدم في مجال هندسة القوى والوقاية الكهربية وتلبية متطلبات الصناعات المحلية والعالمية.

ويتميز البرنامج بتقديم باقة من المقررات الدراسية التخصصية في هندسة القوى والوقاية الكهربية مثل الآلات الكهربية والتحكم الآلى والقوى والشبكات الكهربية وتوليد واستخدام الطاقة المتجددة وتوليد ونقل وحماية الطاقة والأنظمة الكهربية وتصميم أنظمة الحماية الرقمية للآلات والشبكات الكهربية وإعداد قوائم المعدات والتجهيزات والتركيب والأختبار لأنظمة حماية الجهد العالى والمتوسط والمنخفض وأنظمة توزيع الطاقة الكهربية.

وتتلخص رسالة البرنامج في إكساب الخريج مخرجات تعلم معرفية وذهنية وحرفية متميزة وتعلم ذاتى مستمرمزودا بأحدث التقنيات التكنولوجية في مجال القوى ووقاية معدات الشبكات الكهربية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلى والدولى مدركا مسئوليته الأخلاقية في الحفاظ على البيئة ومستخدما لأدوات البحث العلمى في تنمية وتطوير المجتمع.

ويهدف البرنامج إلى التعرف على أساسيات هندسة القوى والوقاية الكهربية، مراجعة مستندات توريد أنظمة القوى والوقاية الكهربية طبقا للمواصفات الأساسية لضمان تحقيق الجودة، واعداد الرسومات والمواصفات الأساسية والبيانات لبناء أنظمة وقاية الطاقة الكهربية، وتصميم أجزاء وأنظمة وعمليات وقاية كهربية لخدمة متطلبات المجتمع الأقتصادية، وأستخدام أحزمة الحاسب الألى والحلول العددية ولتمثيل مسائل في مجالات حماية الألآت الكهربية وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة الكهربية ودوائر الجهد العالى ومصادر الطاقة المتجددة وتطبيقات الكترونيات القوى، وتقييم نتائج عددية ومعملية لتحديد خواص أجزاء ومعدات وأنظمة في مجالات هندسة الوقاية الكهربية، وتبنى البحث والأستنتاج وتطبيق حس الفكر الهندسى في حل المشكلات المتعلقة بمجالات هندسة القوى والوقاية الكهربية في مهنته، بحيث يجيد الطالب الاتصال كتابة وتحدثا ويعمل منفردا أو ضمن فريق عمل، ويقدر القيم والأخلاقيات ومسئولياته تجاه المجتمع والبيئة في حياته العملية.

وتكون مدة الدراسة في البرنامج 160 ساعة معتمدة منهم 36 ساعة معتمدة في المستوى الأعدادى ويحق للطالب التخرج عند استكمال 17 ساعة علوم اجتماعية وانسانية، 68 ساعة علوم أساسية، 75 ساعة علوم تخصصية وتطبيقية بالإضافة لتدريب في ورش الكلية لمدة 4 أسابيع في نهاية المستوى الأول وتدريب ميدانى لمدة 4 أسابيع في نهاية المستوى الثانى.

وأوضح الدكتور محمد مسعود، المشرف على البرنامج، أن مجالات العمل للخريج تكون في شركات التوليد والتوزيع الكهربي، محطات القوى الكهربية، شركات النقل الكهربى ومراكز تحكم الطاقة، وزارة الكهرباء والطاقة والمؤسسات ذات العلاقة، مزارع الطاقة المتجددة، قطاعات البترول ومشتقاته، مصانع المعدات والمكونات الكهربية، الصناعات الإلكترونية، مؤسسات مترو الأنفاق والنقل الأخرى.

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