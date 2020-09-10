شكرا لقرائتكم خبر عن ملحمة حب وفخر بـ«#سيدة_القطار»على «تويتر»: مصر عايشة ببركة الناس دي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت ملحمة حب وفخر وإشادة بالسيدة المصرية التي دافعت عن مجند قوات مسلحة في قطار «القاهرة- المنصورة»، في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لرئيس قطار ومحصل أثناء مشاجرتهما مع مجند لعدم دفعه تذكرة ومحاولتهم إنزاله من القطار، وهو الأمر الذي تصدت له هذه السيدة ودفعت ثمن التذكرة للمجند وقالت له: «أنا عندي 3 صبيان زيك».

واتهم ناشرو الفيديو رئيس القطار والمحصل بالتنمر على المجند وإهانة بدلته العسكرية، بقولهما له: «حوش النجوم اللى بتقع منك»، و«متخليش الأفيونة تطلع عليك»، و«هما ضاحكين عليك في المعسكر»، كما حاولا إجباره على خلع الكمامة بالمخالفة لتعليمات رئيس الوزراء ووزير النقل، وطالبوه بدفع مبلغ 22 جنيها.

«ربنا حافظ البلد دي عشان الست دي واللي زيها»،هكذا أشاد المغردون بالسيدة المصرية عبر هاشتاج #سيدة-القطار، وكتب حساب حمل اسم أحمد: «مش معاه فلوس وواضح أنه نسى الاستمارة اللي بيها بيدفع نص التذكرة لأنه في أول الفيديو طلب إنه يتسلم لناظر المحطة بس لما الست دفعت قعد يدور في الفكة اللي معاه عشان يجمع ثمن التذكرة».

وكتبت مستخدم أخر يحمل اسم أحمد مصراوي: «هؤلاء هم الدُر ها هي أمٌ من الأمهات الشريفات الأحرار التي إذا ربّت ربّت لنا، أبطال تعرف وتُعَظم قيمة المواطنة والشرف- هي تُشبهنا- هي أمي وأختي وزوجتي وبنتي. مليون تحية لهذه السيدة العظيمة التي فعلت مالم يفعله بعض الرجال الحاضرين».

وأشادت أحده: «يسلم لسانك الحقيقة الست دي دفعت الفلوس خافت على المجند خوف أم، ورد فعلها رد فعل أم مصريه بألف راجل من الصامتين والمتفرجين في هذا الموقف- مفتش القطار والكمسري بقى أنا واثقه في تصرف وزير النقل وزمانهم أخدوا مايستحقوا».

وكتب حساب حمل اسم «رووو»: «اللي أنا متأكدة مليون في المية لو ماما مكانها عمرها ما كانت هتتردد تعمل اللي عملته».

وعبر حساب حمل اسم يهاء الدين الشوادي: «ست جدعة تقوم من وسط القطر اللي كله ناس بتتفرج وتدافع عن المجند ولما الكمسري يصمم ياخد الفلوس تقرر إنها هتدفع الفلوس ولما الشاب يرفض تقول له»أقعد يابني أنا عندي ٣ صبيان زيك، الست واضح إنها على قد حالها والفلوس اللي هتدفعها مش زيادة عن حاجتها، مصر عايشة ببركة الناس دي».

وآخر قال: «ست جدعة تقوم من وسط القطر اللي كله ناس بتتفرج وساكته، وتدافع عن المجند وتقرر إنها هتدفع الفلوس للمجند وقالتله «أقعد يابني أنا عندي ٣ صبيان زيك»

وكتب حساب يحمل اسم «آسيل» تغريدة: «مفيش حاجه اسمها ست بميت راجل..اسمها ست وبس.. اسمها أم مصرية أصيلة.. كان في ١٠٠ راجل واقفين ومعملوش ولا هيعملوا.. غير قلب الأم وجدعنة الست اللي اتحركت..احنا بنتعلم الرجوله من أمهاتنا وزوجاتنا وأهالينا الستات.. #سيدة_القطار».

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الست دي طلعت أرجل من مليون شنب حواليها ولا اتحركوا من مكانهم ..واللي يمد ايديه على البدله العسكريه تنقطع واللي يهين عسكري يتمسح بيه الأرض ..كفايه بقا لغايه كدا.

وطالب حساب يحمل اسم «إيجيبشينست» بتكريمها: «اعتقد واجب على الاعلام كله الاحتفاء بتلك السيدة وتكريمها على كافه المستويات لانها بالفعل نموذج»للأم المصرية«.

وكتب خالد شاكر: «كل يوم تثبت الست المصرية أنها قلب وروح المجتمع .....مع وجود العشرات من الرجال بالقطار لم يتحرك منهم احد وانتفضت هذة السيدة الجليلة لتحل المشكلة دون معرفة بالمجند».

وطالب أحمد عياد بتكريمها: «اتمني من الدولة تكريم الست المصرية الاصيلة دي وتعظيم فعلها وكل الاعلام يتكلم عليها عشان المجتمع صغير وكبير يحاول يقلد الجدعنة».