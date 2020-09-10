شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن»: زيادة حجم الاستثمارات بين مصر والأردن والعراق خلال الفترة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للوزراء المُعنيين بسرعة إعداد مشروعات للتعاون بين كل من مصر والأردن والعراق، تعكس مدى توطيد العلاقات الإستراتيجية بين مصر والأردن والعراق، وما يربطهم من علاقات تعاون على جميع المستويات، بما يُحقق المصالح المشتركة لشعوب تلك الدول الشقيقة.

وأضاف منظور، في بيان، أن تنفيذ مشروعات مشتركة بين مصر والأردن والعراق، تجسد العلاقات الثنائية بين تلك الدول التي تربطهم على مدار عقود، وتأتي لتعزيز سبل التعاون، فيما بينهم، بما يسهم في تحقيق آمال وطموحات شعوب تلك الدول الشقيقة، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعة، مُؤكدًا أن مصر والأردن، تجمعهم علاقات تاريخية على الصعيدين السياسي والمجتمعي والاقتصادي، وبلغت حجم الاستثمارات الأردنية في مصر، نحو 600 مليون دولار، مُتمثلة في عدد الشركات ذات المساهمة الأردنية في مصر، والبالغ عددها 1945 شركة، وكذلك بلغت الاستثمارات المصرية في الأردن، نحو مليار دولار، متمثلة في عدد الشركات المصرية العاملة في الأردن، والبالغ عددها 499 شركة.

كما أكد «منظور»، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والعراق، شهدت في السنوات الأخيرة الماضية، اتساع أفاقها، وتعدد مجالاتها، وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والعراق نحو مليار و600 مليون دولار، مُشيرًا إلى أنه من المُتوقع زيادة حركة الاستثمار مع العراق والأردن، خلال الفترة المقبلة.